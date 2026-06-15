El Tour de Francia atraerá a Barcelona a unos 850.000 aficionados e implicará importantes cortes de tráfico

Una semana después de la visita del Papa a Barcelona, el Ayuntamiento de la capital catalana ha detallado cómo se desarrollará el dispositivo de movilidad que permitirá acoger el Grand Départ del Tour de Francia, que han descrito como el “segundo gran reto” logístico del año, tras el viaje de León XIV, y que contará con el despliegue de unos 900 agentes de la Guardia Urbana. "Estamos en el 'sprint' final para vivir uno de los mayores acontecimientos que una ciudad puede ofrecer", ha declarado el concejal de Esports del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé. "Queremos escribir una página en la historia del Tour de Francia y ponérselo muy difícil a la siguiente ciudad que acoja el Grand Départ", ha rematado el edil.

Según las previsiones municipales, unos 850.000 aficionados asistirán en total a las tres jornadas en las que el Tour teñirá de amarillo a Barcelona. Primero, a la presentación de los ciclistas, ante la torre de Jesús de la Sagrada Familia el día 2 de julio; en segundo lugar, a la etapa inaugural de la carrera el 4 de julio, una contrarreloj por equipos que transcurrirá íntegramente en la ciudad; para acabar, el día 5, en la etapa que arranca desde Tarragona y finalizará con dos subidas a la montaña de Montjuic.

El evento comportará restricciones tanto en el tráfico rodado como en la movilidad de los vecinos. Más allá de la evidente barrera física que comporta el paso de la carrera por importantes vías como la Rambla Guipuzcoa, la calle Aragón o la calle Mallorca, servicios de transporte público como el metro, autobuses o el Bicing también se verán afectados. De todas maneras, el Ayuntamiento espera que los posibles perjuicios en el día a día de los barceloneses sean los mínimos, y para ello el concejal Escudé ha apelado a que la ciudad está preparada para "la excelencia" a la hora de organizar grandes acontecimientos, en referencia a la reciente visita del Papa.

tour por Barcelona 1 / Ajuntament de Barcelona

Cortes de tráfico

La presentación de los equipos, previa al inicio de la gran carrera, tendrá lugar el día 2 en pleno Eixample. Los participantes saldrán del recinto modernista de Sant Pau, bajarán la avenida Gaudí y finalizarán el recorrido en el escenario habilitado ante la torre de Jesús de la Sagrada Família. "La presentación une a dos de los principales atractivos arquitectónicos de la ciudad", ha destacado el concejal Escudé, que ha aventurado que el espectáculo que se ha preparado convertirá al Grand Départ barcelonés en un evento "único". Pese a que no ha querido desvelar ninguna de las sorpresas previstas, Escudé ha anunciado que el evento contemplará cinco ejes: un "mensaje de paz", una "visión feminista", la importancia de la "intergeneracionalidad", el alma "popular de la ciudad" y la "representación de las entidades locales". Todo ello, ha resumido Escudé, para alcanzar "un momento mágico que dé a conocer nuestra cultura y lengua al mundo".

Así, la avenida Gaudí quedará completamente cortada al tráfico y los establecimientos de restauración de esa vía no podrán usar las terrazas en toda la jornada. También se limitará el acceso a los aparcamientos, aunque, en realidad, las afectaciones comenzarán antes, durante la noche anterior con la colocación de las barreras de protección y con cortes de tráfico definitivos a partir de las 14:00 horas. La reapertura empezará a las 21:30 horas.

tour barcelona presentacion equipos desfile trafico / Ajuntament de Barcelona

El 4 de julio arrancará la carrera oficialmente, con una contrarreloj por equipos que atravesará Barcelona desde el Parc del Fòrum y hasta Montjuic. Es el día que comportará más afectaciones para la movilidad a pie o en coche. El listado de vías en las que se cortará el tráfico es extenso: avenida del Litoral, calles Bac de Roda, Llull, Josep Pla, Rambla Guipúzcoa, calle Aragó, paseo de Gràcia, calles Mallorca, Lepant, Tarragona, plaza de Espanya y avenida de Maria Cristina. El Ayuntamiento advierte que las afectaciones comenzarán al mediodía, y el cierre completo del circuito será a las 13:30 horas. Las horas críticas serán entre las 16:00 horas y las 19:30 horas, justo en el momento en que tendrá lugar la carrera. La normalidad se recuperará progresivamente a partir de las 20:30 horas.

Afectaciones en la Ronda Litoral

Principalmente en sentido Besòs, la Ronda Litoral sufrirá cortes y limitaciones puntuales en accesos y salidas el mismo 4 de julio. Así, el acceso 26 quedará cerrado tanto para salir como para entrar. La salida 25 en sentido Besòs estará cerrada, aunque la entrada sí será circulable. Quedarán cerradas totalmente las salidas y entradas 23 y 24 en sentido Besòs. En sentido Llobregat, quedarán abiertos los accesos 24 para la salida (aunque restringidos, solo hacia Parc Fòrum y Diagonal Mar) y para la entrada. La entrada 23 en sentido Llobregat también quedará abierta, aunque solo para tráfico residual, mientras que la salida 23 en sentido Llobregat no será transitable. Los accesos a la salida 22 estarán abiertos. A su vez, el viernes día 3, a partir de las 18 horas, quedará prohibido el estacionamiento en todo el recorrido de la contrarreloj.

tour por Barcelona 2 / Ajuntament de Barcelona

5 de julio, segunda etapa

Las restricciones por la Peste Porcina Africana (PPA) han obligado a modificar el recorrido de la segunda etapa, que comienza en Tarragona y vuelve a finalizar en la montaña de Montjuic, para evitar el paso por Collserola. De esta manera, la carrera entrará a Barcelona desde la calle de Collblanc (que comparte frontera con L'Hospitalet de Llobregat). Los ciclistas pasarán por la travesera de Les Corts, las calles de Sants y de la Creu Coberta hasta llegar a la plaza de Espanya, y encarar ahí una nueva subida a la montaña mágica.

Las restricciones al tráfico comenzarán también a partir del mediodía, y el cierre completo será a partir de las 13:30 horas. Entre las 15:45 y las 17:45 horas, la montaña quedará prácticamente aislada y la circulación se restablecerá a partir de las 18:00 horas.

Pasos para peatones

Los vecinos que necesiten cruzar las zonas por las que discurrirá la carrera dispondrán de más de 50 pasos para peatones habilitados, que se encontrarán a menos de cinco minutos a pie de distancia uno de otro, aunque el Ayuntamiento advierte que en momentos puntuales de la carrera pueden quedar cerrados. Además, se levantarán tres puentes elevados, modulares y temporales. Según lo indicado por el consistorio, se situarán en la calle Foc, en la calle Mallorca (a la altura de la calle Sicília) y en la avenida de l'Estadi, a la altura de las piscinas Picornell. Asimismo, el gobierno municipal señala la conveniencia de utilizar, cuando sea posible, los vestíbulos de las entradas de la red de metro para cruzar espacios cerrados por la carrera en "ejes clave como el Eixample, la Sagrada Família o la plaza de Espanya".

Refuerzo de la frecuencia del metro

De hecho, el metro es la opción recomendada para moverse por el subterráneo la ciudad mientras en la superficie compiten los ciclistas. Para asegurar el servicio, TMB reforzará un 40% la oferta habitual en los días 2, 4 y 5 de julio. Sin embargo, tampoco el suburbano se libra de las afectaciones que provocará la carrera. El día de la presentación de los equipos, los convoyes no realizarán parada en la estación de Sagrada Família en la L2 a partir del mediodía, aunque la misma estación sí dará servicio para la L5 y, de hecho, se incrementará en nueve convoyes la oferta de trenes durante la tarde.

Los buses que atraviesan las zonas cerradas para la carrera deberán adaptar el recorrido. Concretamente, serán 11 líneas las que no ofrecerán servicio el día 4 de julio y otras tres el día 5. En lo que respecta al servicio de alquiler de bicicletas, el Bicing, una veintena de paradas quedarán cerradas por el paso del Tour, desde la mañana de cada una de las tres jornadas, y hasta que los ciclistas hayan realizado su recorrido. Además, otras tres paradas (en las calles Provença, Rosselló y en el Passeig Olímpic) quedarán cerradas días antes del evento, para poder realizar los montajes previstos. Más allá, y "para facilitar la movilidad en bicicleta", se habilitarán seis aparcamientos vigilados para vehículos de movilidad personal.