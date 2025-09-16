Barcelona pide vetar el Israel-Premier Tech del Tour 2026

Con la resaca de lo sucedido en La Vuelta España 2025 y el temor por unas posibles consecuencias para el Tour 2026, que saldrá desde Barcelona con el Gránd Depart, David Escudé, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad y optimismo asegurando que no habrá problema alguno y que será el recorrido del Tour por la ciudad de Barcelona "pasara a la historia por su espectacularidad".

Escudé, que ha pasado revista en el programa 'Bon dia, Barcelona' de Betevé, se ha mostrado contundente ante las dudas de la celebración del Gránd Depart después que la Unión Ciclista Internacional (UCI) pusiera en duda la capacidad organizativa de grandes eventos deportivos en España tras las protestas que llevaron a la supresión del tramo final de La Vuelta el pasado domingo en Madrid.

Además de calamar las aguas, Escudé ha lanzado también un contundente mensaje sobre la participación de los equipos de Israel en este próximo Tour, asegurando que, "En ningún caso nos hemos planteado suprimir el Grand Depart, sino que los equipos que compiten en cualquier deporte bajo bandera israelí, igual que ha pasado con Rusia, dejen de hacerlo”.

“Hemos de ir todos a una y pedir a todos los organismos internacionales, comenzando por el Comité Olímpico Internacional, la supresión de los equipos que compiten bajo bandera israelí”, ha añadido el concejal.

El lunes, en el Ayuntamiento de Barcelona, el grupo municipal de los comunes ya exigieron que Israel no participe en la salida del Tour de Francia que por primera vez tendrá Barcelona como escenario.