Barcelona se entrega al Tour de Francia: 50.000 personas arroparon al pelotón a los pies de la Sagrada Familia

Barcelona, una ciudad que ha convertido la vida y el movimiento en cotidiano, disfrutó este jueves de un ambiente que solo está al alcance de los grandes eventos deportivos. A dos días del esperado pistoletazo de salida del Tour de Francia 2026, cerca de 50.000 personas inundaron las inmediaciones de la emblemática Sagrada Familia para dar la bienvenida al pelotón. Las calles se tiñeron de maillots de todos los colores, e incluso los turistas que seguían un estricto itinerario modificaron su hoja de ruta para participar en un evento que formará parte de los libros de historia de la Ciudad Condal.

Durante los próximos días, Barcelona pasa a ser la capital del mundo del ciclismo. Así lo evidencia el titánico despliegue de efectivos tanto por parte del Ayuntamiento como de la organización de la carrera, la presencia de medios de comunicación de todos los rincones del globo y la transformación momentánea de alguno de sus lugares más emblemáticos. De la mano de conciertos, 'castells' y otras muchas actividades, cada rincón de la ciudad emanó olor a Tour de Francia, un acontecimiento cuyo impacto trasciende lo meramente deportivo. Después del intento fallido de 2014, la Ciudad Condal por fin se pudo vestir de gala para acoger el 'Grand Départ'.

Imagen de uno de los actos durante la presentación del Tour de Francia en Barcelona / EFE

Las altas temperaturas que habían azotado a la Ciudad Condal estos últimos días no invitaban a ello, pero desde bien temprano las calles se llenaron de una afición expectante por ver a sus ídolos de cerca. Muchos de ellos eran locales, pero la llamada de un evento tan grande como el Tour de Francia también reunió a gente de todos los rincones del mundo. Ya fuese por coincidir con un viaje previsto como por desplazarse expresamente para vivir en sus carnes la experiencia del Tour, fueron muchos los turistas que se dejaron ver por las calles de Barcelona.

Para amenizar la espera y recompensar la espera, numerosas paradas con merchandising gratuito fueron habilitados para la ocasión. "Hemos repartido miles de gorras y miles de abanicos en cuestión de hora y media y la gente todavía nos sigue preguntando por ellos", aseguró el voluntario de uno de los muchos puestos dedicados a repartir regalos entre los presentes. En los que todavía quedaban existencias, las colas para conseguirlas eran interminables.

Presentación oficial de los equipos del Tour de Francia en Barcelona, con actuaciones y espectáculos. Los ciclistas iniciaron el recorrido en el Recinte Modernista de Sant Pau y avanzaron por la avenida Gaudí hasta el escenario principal, situado frente a la fachada de la Sagrada Familia, donde fueron presentados ante el público. A 2 de julio de 2026. AUTOR: MANU MITRU | EPC. / Agencias

De México y Colombia a Barcelona sólo por el Tour

Muchas veces, la magnitud de un evento deportivo queda reflejada en la devoción por parte de su afición. Poco importaron los más de 8.500 kilómetros que separan Colombia de Barcelona para una pareja que acudió a cumplir su sueño. "Venimos desde Colombia y estamos disfrutando muchísimo el Tour. Para nosotros es uno de los mejores deportes del mundo y es un sueño para nosotros estar aquí apoyando a nuestros ciclistas". Egand Bernal, Harold Tejada y Fernando Gaviria fueron los grandes reclamos para ellos, además de los dos favoritos Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

No se quedó atrás la afición mexicana, que este año cuenta con uno de los mejores corredores dentro del pelotón. "Venimos desde Yucatán, México, solo para ver el Tour y a Del Toro. Es un fenómeno, en dos años ha crecido mucho y además está en el mejor equipo del mundo. Empezar con una contrarreloj es maravilloso y el resto de etapas en Catalunya también son geniales, que bueno que empezaron en Barcelona", nos explica Fernando junto con su familia.

Francisco y su familia acudiero desde Yucatán (México) para ver la presentación del Tour en Barcelona / Manel Ibáñez

Barcelona se entrega a Pogacar, Vingegaard y compañía

El Caja Rural tuvo el honor de ser el encargado de descorchar la botella, apareciendo como el primero de los 23 equipos que desfiló desde el Recinte Modernista de Sant Pau hasta una Sagrada Familia llena de una afición que recibió con euforia a los protagonistas. Algunos generaron más furor que otros, con el el ecuatoriano Richard Carapaz llevándose una de las primeras grandes ovaciones de la tarde por parte de la Ciudad Condal.

Pogacar, en la presentación del Tour en Barcelona / EFE

El público se fue animando conforme iban desfilando los favoritos, con Van der Poel, Seixas y Evenepoel sintiendo en sus carnes el calor brindado por Barcelona. El legendario corredor neerlandés incluso tuvo tiempo de detenerse por unos instantes junto al resto del Alpecin para dejarse embelesar por el encanto de la Sagrada Familia, fondo de lujo para la presentación.

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Pero el éxtasis definitivo llegó con el desfile de Vingegaard y Pogacar, los dos grandes favoritos de cara a la presente edición, con sus respectivos equipos. El líder del Team Visma ya se dejó ver por Barcelona durante la pasada Volta a Catalunya, en la que se impuso de forma contundente, pero la visita del 'Pequeño Príncipe' se había hecho esperar durante unos años y se notaron las ganas de la ciudad de brindarle un recibimiento a la altura de su figura.