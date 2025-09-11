Balderstone confirma que irá al Mundial en sustitución de Mikel Landa

El español Abel Balderstone (Caja Rural) confirmó este jueves en la crono de Valladolid de la Vuelta a España que irá al Mundial de Ruanda con la selección española en sustitución de Mikel Landa, que tiene "problemas de espalda".

"Lástima que no pueda ir Mikel por los problemas de espalda, e iré yo en su lugar", comentó tras una contrarreloj en la que acabó "contento", en el puesto 46 a 56 segundos del ganador Filippo Ganna.

Aunque él, vigente campeón de España de Contrarreloj, la hubiese preferido más "larga", los 27,2 km inicialmente previstos en lugar de los 12,2 a los que fue recortada, y "con un poco de repecheo".

Balderstone, por otro lado, se congratuló de no haya habido "ningún problema" con las protestas en contra de la participación del Israel-Premier Tech. "Todo muy bien", dijo al respecto.

Satisfecho con el futuro

El ciclista catalán se felicitó también por su reciente renovación por dos años por el Caja Rural, un contrato que ya "estaba pactado hace dos meses".

"Confían en mí y yo estoy contento con ellos", dijo, dispuesto a "dar un poco de visibilidad" a su equipo en lo que queda de carrera, así como "a darlo todo" para acabar como primer español en la general.