Baja muy sensible para el Caja Rural: Fernando Gaviria fuera del Tour con una fractura de clavícula

Cada día del Tour de Francia puede pasar factura de una u otra manera. La etapa 12 del Tour, segunda consecutiva para sprinters, no parecía que pudiera dar mucho más que para el sprint final, pero los equipos favoritos han tenido más trabajo del esperado. En clave española, ha finalizado con malas noticias para el Caja Rural - Seguros RGA, cuyo Fernando Gaviria ha sufrido una caída en los últimos metros que le ha dejado fuera de carrera.

El colombiano venía en buena forma y con confianza tras el último resultado (9º) en la jornada anterior. Sin embargo, cuando preparaba su sprint en la llegada a Chalon-sur-Saône, un corredor del Bahrain-Victorious se le ha cruzado y el hombre del Caja ha hecho el afilador. El cafetero no ha sido el único, pues Dorian Godon (NetCompany Ineos), dos Lotto-Intermarché y un Uno-X también se han ido al suelo.

Del Tour al quirófano

La dura caída ha dejado a Gaviria muy herido, con el maillot bastante roto y quemaduras en varias partes del cuerpo. El golpetazo ha derivado en una fractura de clavícula. Según ha informado 'COPE', que lo ha 'cazado' al salir del centro médico, el doble vencedor de etapa en el Tour de Francia de 2018 deberá pasar por quirófano y estará de 5 a 6 semanas de baja. De esta triste forma, se despide de su tercer Tour.

El golpe que se ha llevado Gaviria es importante, pero peor puede ser para el final de Tour de Caja Rural. Al equipo navarro le está costando coger fugas en los últimos días y el ciclista más fiable estaba siendo el ex del Movistar. Tras haber disputado cuatro etapas con final al sprint, el mejor resultado lo tuvo en la última etapa antes de la caída, mientras que en las anteriores ocasiones había terminado 17º, 14º y 13º.

Pogacar se acuerda de su excompañero: "Se espero que esté bien"

Tadej Pogacar, que vistió el maillot amarillo por séptimo día consecutivo, atendió a la prensa antes de la ceremonia de podio. "Ha sido un día tranquilo hasta que el Lidl ha empezado a atacar en el final, pero todo bien por nuestra parte", valoró.

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Asimismo, comentó el accidentado final. "He visto muchas caídas, muchos corredores en el suelo. Espero que estén todos bien", dijo el esloveno, que se acordó de su excompañero Fernando Gaviria y deseó que estuviera bien: "Estaba haciendo un gran Tour".