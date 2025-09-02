Ayuso-UAE, crónica de un divorcio anunciado

La presencia de Juan Ayuso en la Vuelta sembró unas dudas en la salida de Turín que se confirmaron el lunes por la tarde, con el anuncio de la ruptura a final de temporada con su equipo, el UAE. "Soy una incógnita, veré cómo me encuentro para ir fijando el objetivo", dijo el colíder del conjunto emiratí.

Lejos de afrontar la cita con la mentalidad y la determinación de asumir galones y, en su caso, de colaborar con el portugués Joao Almeida, el ciclista de Jávea, de 22 años, se hundió en el plano deportivo en Andorra, ganó la etapa de Cerler y se terminó de hundir en Valdezcaray, a más de media hora del líder.

Dudas desde Turín

En la cima riojana, Almeida echó en falta "ayuda del equipo", con critica implícita a Ayuso, quien desapareció en el fragor de la batalla. La tensión en el equipo con el español que fue tercero en su debut en la Vuelta 2022, se podía cortar, aunque no era una situación nueva. Faltaba, una vez más, "armonía en el equipo", y por esa razón el UAE anunció la ruptura definitiva.

Ayuso tenía contrato con el equipo de Tadej Pogacar hasta 2028, pero se anulará de mutuo acuerdo. El UAE anunció el fichaje del talento español en 2021. Tanta era la confianza que le firmó por 7 años. Al principio todo fueron buenas noticias. Ayuso subió al podio de la Vuelta, un comienzo meteórico, pero enseguida comprobó que el líder y figura del equipo era un esloveno llamado Tadej Poacar.

Tour de 2024, primera polémica con Almeida y UAE

Ayuso y Pogacar fueron compañeros en el Tour 2024, pero en la "grande boucle" quedaron en evidencia las ambiciones personales del español y sus flaquezas a la hora de sacrificarse por el líder. Fueron famosos los aspavientos de Joao Almeida contra él para que tirase del grupo en favor del esloveno. Primer enfrentamiento. Ayuso se bajó de la bicicleta en la decimotercera etapa.

En la presente temporada, el curso no pudo empezar mejor para Ayuso, ganador de la Faun Drome Classic y del Trofeo Laigueglia. Luego se impuso en la Tirreno Adriático y fue segundo en la Volta a Cataluña. Todo viento en popa, pero iban a empezar los enfrentamientos entre el corredor y la dirección del equipo.

Giro de Italia, Del Toro desplaza a Ayuso

Ayuso empezó el Giro de Italia como líder del UAE, pero irrumpió con enorme fuerza el mexicano Isaac del Toro, quien asumió esa función conforme avanzaba la carrera. Finalmente terminó segundo y fue la gran revelación de la carrera rosa.

Tras el Giro se probó en el Circuito de Getxo y Clásica de San Sebastián, y del norte a la Vuelta. Ayuso prefería centrarse en preparar el Mundial. Está convocado, en principio para la crono mundialista. Con esta idea de acudir a Ruanda, fue llamado a filas para la Vuelta a España.

Su estado de forma no era el idóneo, y la idea de acudir a Turín para ser gregario de Almeida no le convencía en absoluto, por mucho que tanto él, como el portugués y el propio director del equipo lanzaran un mensaje de unidad y de tener controlada la posible pugna por los galones del equipo. La carretera fue el juez indiscutible. Ayuso se despidió de cualquier opción en Andorra, reaccionó con un buen triunfo de etapa en Cerler y ratificó las peores expectativas en Valdezcaray. Llegaron las críticas veladas de Almeida. El equipo ya no pudo esconder una situación insostenible.

Diferencias sobre entrenamiento y con la dirección del equipo

La fecha elegida para comunicar oficialmente el divorcio fue el día de descanso. "El contrato se rescindió de mutuo acuerdo. Ayuso continuará compitiendo con nosotros hasta el final de la temporada tras una diferencia de opinión sobre el programa de entrenamiento y la filosofía de la dirección del equipo", reflejó el UAE en un comunicado.

Mauro Gianetti, director de la formación, detalló que "el proyecto deportivo siempre se basa en la continuidad, el espíritu de equipo y la construcción de un equipo ganador. Creemos que esta decisión beneficia a ambas partes".

Ayuso, nada contento con la situación desde hace mucho tiempo, se unió a la amable despedida.

"Agradezco al equipo el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años. He tenido la oportunidad de crecer y competir con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional. Ahora, siento que es el momento de tomar un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo al UAE mucho éxito en el futuro", expresó.

Confirmado el secreto a voces, ahora el destino de Ayuso podría ser el Lidl-Trek, pero hasta que no finalice la temporada, quedará la incógnita por despejar. Ahora, a ver cómo termina la Vuelta para el UAE. Ayuso de retirada, Almeida sin equipo y con Vingegaard delante y el ambiente general enrarecido.