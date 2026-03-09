Ayuso da el primer golpe ante Vingegaard en la París-Niza y avisa antes de una 'crono' crucial: "Más del 70% de la general se decidirá mañana"

Juan Ayuso está cumpliendo con creces en sus primeros pasos con el Lidl-Trek. Después de un último año complicado a nivel personal y la salida del UAE Team, el alicantino iniciaba una nueva aventura con la motivación de saberse la primera espada del equipo estadounidense, y las primeras alegrías no han tardado en llegar.

Después de imponerse en la Volta ao Algarve ante el prometedor Paul Seixas y su excompañero Joao Almeida, Ayuso aterrizaba en la París-Niza para medir sus fuerzas ante uno de los grandes nombres del pelotón: Jonas Vingegaard. Español y danés afrontaban la 'carrera al sol' como grandes favoritos, aunque de momento es el ciclista del Lidl-Trek quién se está mostrando más activo.

Las dos primeras jornadas de la París-Niza han erigido a Luke Lamperti como líder de la clasificación general, aunque Juan Ayuso es el que más rápido ha dado el primer golpe del grupo de favoritos. El alicantino, respaldado por una gran actuación de su equipo, aprovechó la temprana caza de la fuga para llevarse cuatro segundos adicionales en el sprint intermedio de Froont, lo que le sitúa por delante del resto de aspirantes. La victoria del día se la terminó apuntando Max Kanter, el más rápido del sprint final.

Si bien es cierto que la ventaja actualmente es mínima, este pequeño golpe de Ayuso llega a las puertas de una jornada crucial: la contrarreloj por equipos de la etapa 3. El líder del Lidl-Trek ya advirtió que esta jornada será clave para la general, y gracias a su maniobra en Froont la afrontará con ventaja.

Juan Ayuso, ante la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en la contrarreloj de la París-Niza 2026 / EFE

"La crono es muy importante, ya que en esta París-Niza no hay una etapa súper clara en la que podamos marcar grandes diferencias. Te diría que más del 70% de la clasificación general se puede decidir mañana", advirtió Ayuso ante los micrófonos de Eurosport en la previa de la segunda etapa.

La de mañana será la primera contrarreloj por equipos de Ayuso con el Lidl-Trek, pero el 'gallo' se mostró plenamente confiado en el papel que desempeñarán los suyos. "Es la primera crono que haré con mi nuevo equipo, pero tengo bastante experiencia de los últimos años, especialmente en todas las ediciones de la Vuelta a España en las que he participado. Con el equipo hemos practicado bastante durante el invierno, tenemos bastante química y espero que mañana podamos demostrarlo con una victoria".