Ayuso: "Mi planteamiento era no hacer la general"

Mal día para Juan Ayuso. Había mucha expectación por ver cuál era el estado real del ciclista español, si estaba en condición para pelear la clasificación general de la Vuelta. Sin embargo, la moneda ha salido cruz y ha perdido 7 minutos y 32 segundos respecto al grupo de favoritos en la llegada a Pal (Andorra). Nada más cruzar la línea de meta, ha hablado con la prensa y ha dejado un mensaje claro: "Mi planteamiento era no hacer la general". Además, ha explicado que las sensaciones no eran demasiado buenas, al igual que durante toda la Vuelta, y cómo lo ha llevado estos días. "El equipo me pidió que probara para ver si mejoraba y por respeto lo he intentado, pero como no me he seguido encontrando bien, me he dejado llevar", ha dicho.

En lo que respecta a su supuesto objetivo en la carrera como la clasificación general, el corredor nacido en Barcelona ha sido claro. "Yo no tenía el peso de pelear por la general. Lo teníais vosotros. Yo desde el inicio ya sabía cómo estaba y a lo que venía y con la mirada puesta en otra cosa. Es normal crear expectación y la gente espera que haga la general como siempre he hecho", ha manifestado. Asimismo, ha diferenciado lo que sucedió en el Giro de Italia de la situación actual: "Para mí hoy no es como en el Giro, que sí fue un palo duro".

Próximos objetivos en La Vuelta

La pérdida de Juan Ayuso para la general ha sido la nota negativa del día para UAE que, por otra parte, ha logrado su segunda vuelta en la presente Vuelta de la mano de un magnífico Jay Vine. En cuanto se ha enterado, Ayuso se ha alegrado y ha expresado que ahora le tocará "ayudar al equipo", así como "preparar el Mundial lo mejor que pueda".

Finalmente, ha declarado abiertamente que "lo primordial" será trabajar para el equipo, para Almeida y, luego, "intentar ir a por alguna etapa".