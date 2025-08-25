VUELTA A ESPAÑA
Ayuso: "Aún tengo que saber dónde estoy para fijar objetivos"
El colíder de UAE necesita unos días más de carrera para saber al 100% su estado
EFE
El español Juan Ayuso (UAE), noveno en la general y maillot blanco de mejor joven de la Vuelta, comentó el final "caótico" de la tercera etapa y restó importancia a los 4 segundos de bonificación que logró el líder Jonas Vingegaard en la meta de Ceres. "Ha sido un final muy duro y nervioso, una mezcla entre un final en alto en el que tienes que estar delante y un final al esprint entre el caos. Ha sido muy complicado, porque todo el mundo quería estar delante más que en un final normal o una etapa de montaña", explicó en meta el corredor alicantino.
Sobre los 4 segundos de bonificación obtenidos por el líder Jonas Vingegaard, Ayuso hace una lectura negativa. "Al final no ha habido diferencias, ni caídas, así que puedo decir que ha sido un buen día. Todo el mundo prefiere que su rival no gane tiempo. Vingegaard ha logrado 4 segundos, así ha sido", dijo.
Ayuso admitió que aún se encuentra en el proceso de saber cómo se encuentra y cuál es su sitio para ir fijando sus objetivos en la Vuelta.
