Ayuso da el primer golpe ante Seixas y Del Toro en el gran día del Team Visma

Comienzan a producirse los primeros movimientos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Tras dos primera etapas en la que los favoritos habían adoptado un perfil bajo, Juan Ayuso da el primer paso en su duelo particular con Paul Seixas e Isaac del Toro tras una buena contrarreloj por equipos del Lidl-Trek.

Si bien es cierto que los focos del día fueron para Matteo Jorgenson, cuyo sprint final brindó la victoria al Lidl-Trek por delante del Netcompany INEOS, es importante destacar los movimientos acontecidos fuera del podio del día. La 'crono' apuntaba a ser el primer desencadenante de cambios en la general, y el Lidl-Trek aprovechó este escenario para impulsar a sus dos primeras espadas: Juan Ayuso y Mattias Skjelmose.

A pesar de encontrarse lejos del líder Baudin, que resistió estoicamente para mantener su liderato frente la amenaza de Kévin Vauquelin, los resultados de la crono son más que positivos para Ayuso. El alicantino consiguió ganar 13 valiosos segundos frente a Paul Seixas, otro de los grandes favoritos en la general, que le otorgan una pequeña ventaja antes de la irrupción de la montaña a partir de la sexta jornada de competición.

Quién más tocado queda es Isaac del Toro, penalizado por el mal momento que atraviesa el UAE Team en la ronda gala. El equipo emiratí acudía a la contrarreloj con el objetivo de minimizar daños, y la penúltima posición registrada propicia que su líder pierda mucho terreno. Ahora, el mexicano deberá pedalear con el viento en contra para recuperar los 16 segundos perdidos frente Seixas y los 29 ante Ayuso.

Empieza la carrera por el amarillo

La disputa de la 'crono' da paso al momento de la verdad en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Este no llegará inmediatamente, pues la cuarta jornada de competición parece anticipar una llegada al sprint siempre que el pelotón sepa controlar la fuga, pero la alta montaña cada vez se encuentra más cerca.

La primera gran cita de la ronda gala llegará el viernes en Crest-Voland, la primera de las tres imponentes llegadas en alto que pondrán el broche a la renombrada Dauphiné. Los 5,9 km al 7,7 que componen este primer gran ascenso apuntan a sacudir una carrera por la general que no se resolverá hasta la etapa final.

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Antes de la irrupción de las cimas galas, la pelea por el amarillo se encuentra de lo más apretada. Kévin Vauquelin, uno de los más firmes aspirantes a la victoria final, se encuentra a apenas 12 segundos del liderato, seguido muy de cerca por Onley y Jorgenson. Del grupo de grandes favoritos, Ayuso es quién más cerca se encuentra de la posición cabecera (+0:47), seguido por Seixas (+1:00) e Isaac del Toro (+1:16).