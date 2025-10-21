El aviso de Vingegaard a Seixas ante un posible debut prematuro en el Tour de Francia: "Si yo fuera él, esperaría"

La irrupción de Paul Seixas ha sido uno de los principales focos de atención del último tramo de la temporada ciclista. El prometedor ciclista del Decathlon AG2R La Mondiale está en boca de todos, y son muchas las voces que se han alzado para valorar lo que podría ser capaz de conseguir en los años venideros.

Estos pronóstocos están siendo especialmente comentados entre la afición francesa, huérfana de ídolos desde hace varias décadas. Han pasado más de 40 años desde que un ciclista galo conquistó el Tour de Francia, y el deseo de volver a contar con un campeón nacional se ha cuestión de estado.

En este sentido, el fenómeno Paul Seixas ha disparado la ilusión del público francés, que ya ve en su joven corredor a un potencial sucesor del legendario Bernard Hinault. La comparación es imponente, pero los méritos deportivos y la ambición demostrada por el del Decathlon invitan a pensar que su techo será muy elevada.

Paul Seixas, ciclista del Decathlon AG2R La Mondiale / Decathlon AG2R La Mondiale

Lejos de evitar las comparaciones, Seixas ha demostrado en estas últimas semanas que se siente preparado para dar el gran salto. En declaraciones concedidas a varios medios, el francés ha admitido que salir a escena en el Tour de Francia es "mi sueño", además de desizar que "creo que participaremos en una de las tres Grandes Vueltas la próxima temporada".

El consejo del dos veces ganador del Tour de Francia sobre el momento de estrenarse en un Tour

En medio de toda esta agitación, Jonas Vingegaard elevó la voz para hacer un llamamiento a la calma. Aprovechando la comparecencia ante los medios de comunicación durante el Andorra Cycling Masters del pasado domingo, el líder del Team Visma lanzó una advertencia a Seixas sobre la importancia de saber gestionar sus próximos pasos.

"Para ser sincero, yo en su lugar esperaría", declaró Vingegaard ante el micrófono de RMC. Para argumentar sus palabras, el danés apeló a las enormes expectativas que la afición francesa pondrá sobre el corredor cuando se produzca su primera aparición en la 'Grande Boucle'.

Las mejores imágenes del Andorra Cycling Masters con Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro / ACM

"Como francés, probablemente el mayor talento de Francia, va a estar bajo mucha presión si corre. Quizás sea mejor que espere unos años hasta que esté realmente listo", concluyó el danés, voz más que autorizada cuando se trata del Tour de Francia.

Vingegaard sabe mejor que nadie la presión que comporta participar en el Tour de Francia. Ganador de las ediciones de 2022 y 2023 y subcampeón en los dos últimos años, el líder del Team Visma ha vivido en sus carnes todo lo que mueve la competición estrella del calendario ciclista, y sabe que un paso precipitado puede terminar condicionando la prometedora carrera de Paul Seixas.