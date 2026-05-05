El aviso premonitorio de Vingegaard a Seixas sobre el Tour de Francia: "Si yo fuera él, esperaría"

La noticia de la participación de Paul Seixas en el Tour de Francia ha puesto patas arriba el mundo del ciclismo. La estrella en ciernes del Decathlon CMA CGM se estrena en la 'Grande Boucle' con apenas 19 años, pero pasa automáticamente a formar parte del selecto grupo que intentará rivalizar con Tadej Pogacar por la victoria.

El anuncio conjunto de Seixas y el Decathlon ha tenido especial impacto entre la afición francesa, huérfana de ídolos desde hace varias décadas. Han pasado más de 40 años desde que un ciclista galo conquistó el Tour de Francia, y el deseo de volver a contar con un campeón nacional se ha cuestión de estado.

En este sentido, el fenómeno Paul Seixas ha disparado la ilusión del público francés, que ya ve en su joven corredor a un potencial sucesor del legendario Bernard Hinault. La comparación es imponente, pero los méritos deportivos y la ambición demostrada por el del Decathlon invitan a pensar que su techo será muy elevada.

Paul Seixas correrá el Tour de Francia 2026 / EFE

El consejo del dos veces ganador del Tour de Francia sobre el momento de estrenarse en un Tour

El 'fenómeno Seixas' no ha sido flor de un día y, si bien es cierto que sus últimas actuaciones han multiplicado la agitación, la posibilidad de que Seixas disputase el Tour llevaba muchos meses sobre la mesa. En el ya lejano mes de octubre, Jonas Vingegaard aprovechó su participación en el Andorra Cycling Masters para hacer un llamamiento a la calma sobre las expectativas vertidas en Paul Seixas y su presumible debut en el Tour.

"Para ser sincero, yo en su lugar esperaría", declaró Vingegaard ante el micrófono de RMC. Para argumentar sus palabras, el danés apeló a las enormes expectativas que la afición francesa pondrá sobre el corredor cuando se produzca su primera aparición en la 'Grande Boucle'.

Jonas Vingegaard avisó a Seixas sobre el Tour de Francia / EFE

"Como francés, probablemente el mayor talento de Francia, va a estar bajo mucha presión si corre. Quizás sea mejor que espere unos años hasta que esté realmente listo", concluyó el danés, voz más que autorizada cuando se trata del Tour de Francia.

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Vingegaard sabe mejor que nadie la presión que comporta participar en el Tour de Francia. Ganador de las ediciones de 2022 y 2023 y subcampeón en los dos últimos años, el líder del Team Visma ha vivido en sus carnes todo lo que mueve la competición estrella del calendario ciclista, y sabe que un paso precipitado puede terminar condicionando la prometedora carrera de Paul Seixas.