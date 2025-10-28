En Francia lo avisan: Pogacar también puede caer como Induráin en 1996

El Tour de Francia 2026 todavía está a meses de disputarse, pero el debate ya está servido. La reciente presentación del recorrido, con el inicio en Barcelona, ha despertado una corriente de opinión en Francia que pone en duda la supuesta invencibilidad de Tadej Pogacar. Y el recuerdo que emerge, inevitablemente, es el de Miguel Induráin en 1996.

Treinta años después de aquel hundimiento histórico, en el país vecino vuelven las comparaciones. En el programa Les Grandes Gueules du Sport (RMC), el exciclista Jérôme Pineau defendía que "no se puede diseñar un Tour esperando que Pogacar no gane. Diseñas un Tour para ver quién podría ganarle". Pero su interlocutor, el presentador Simon Dutin, no dudó en sacar la referencia más dolorosa: la del campeón navarro que se desplomó en la montaña tras dominar la carrera durante un lustro.

"Recuerda a Induráin: esperábamos el día en que se resquebrajara y, de repente, sucedió. Lo mismo podría pasar con Pogacar. Cuanto más tiempo pasa, más se desvanece esa aura de invencibilidad”, lanzó Dutin, alimentando una teoría que gana adeptos entre los aficionados franceses.

Induráin, en una imagen del Tour de 1991 / ARCHIVO

Induráin iba a por su sexto Tour

En 1996, Miguel Induráin buscaba su sexto maillot amarillo tras cinco victorias consecutivas. Nadie imaginaba que el mito se rompería justo en los Alpes, camino de Les Arcs. Aquel día perdió más de cuatro minutos, y el golpe se amplió en los Pirineos, donde cedió otros tres en Hautacam. El navarro terminó aquel Tour hundido, mientras Bjarne Riis se vestía de amarillo.

El paralelismo que inquieta a los franceses es claro: Pogacar ha dominado el Tour en 2020, 2021, 2024 y 2025, y ahora busca igualar los cinco títulos del propio Induráin. Pero la historia demuestra que ningún campeón está libre de un mal día. Y el recorrido de 2026 —con salida en España, doble paso por Alpe d’Huez, los Vosgos y final en Montmartre— promete ser exigente incluso para él.

Vingegaard y Pogacar charlan antes de una etapa del Tour de Francia / EFE

El propio Dutin recordaba que el esloveno ya vivió su particular naufragio en el Col de la Loze durante la edición de 2023, cuando se quedó sin piernas frente a Vingegaard. "Ese día no tenía el equipo más fuerte, y ahora vuelve a perder gregarios clave. Ayuso se ha ido, y Del Toro pronto querrá su protagonismo. Veremos cuánto tiempo siguen todos trabajando para Pogacar", advirtió el periodista de RMC.

En Francia se percibe cierta esperanza en que la hegemonía del ‘Pequeño Príncipe’ pueda tambalearse. "Si no tiene tres, cuatro, quizá cinco minutos antes de la etapa final, puede pasar cualquier cosa. Es un fenómeno, pero incluso él es humano: las cosas pueden cambiar rápido", sentenció Dutin.