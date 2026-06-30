El avión del Tour de Vueling supera los 70.000 pasajeros antes del Grand Départ de Barcelona

Vueling calienta motores antes del Grand Départ del Tour de Francia 2026 en Barcelona. La aerolínea, patrocinadora oficial de la salida de la ronda francesa, ha superado los 70.000 pasajeros transportados a bordo de su avión vinilado con la imagen de la carrera, estrenado el pasado 27 de marzo.

Desde entonces, la aeronave ha realizado cerca de 500 vuelos y ha recorrido 57 destinos repartidos entre 13 países europeos y Marruecos. El Airbus A320, decorado con una ilustración de pelotones ciclistas en pleno esfuerzo, se ha convertido en uno de los elementos promocionales más visibles del inicio del Tour de Francia, que arrancará el próximo 4 de julio desde Barcelona.

La compañía también ha reforzado su papel en las conexiones entre España y Francia. Según los datos facilitados por Vueling, la aerolínea transporta actualmente a uno de cada tres pasajeros que vuelan entre ambos países. En la ruta Barcelona-París, una de las más simbólicas para la compañía desde su nacimiento en 2004, esa cuota se eleva a uno de cada dos viajeros.

La aeronave de Vueling con la imagen del Tour de Francia 2026, antes de la salida desde Barcelona / Javi Sanchez

Coincidiendo con los días del Grand Départ, entre el 1 y el 6 de julio, Vueling ofrecerá 20.000 asientos entre Barcelona y París, con una media de 11 frecuencias diarias entre la capital catalana y los aeropuertos de Orly y Charles de Gaulle. La compañía opera hasta 77 vuelos semanales en esta conexión y mantiene París-Orly como su principal base internacional.

Vueling estará en el Fan Park del Tour en Barcelona

La presencia de Vueling durante el arranque del Tour no se limitará al aire. A partir del jueves 2 de julio, la aerolínea participará en el Fan Park instalado en el paseo de Lluís Companys, junto al Arco del Triunfo, un espacio gratuito y abierto al público con actividades relacionadas con el ciclismo.

En este punto de encuentro, la compañía contará con un espacio interactivo en el que los aficionados podrán participar en distintas dinámicas, entre ellas pedalear para conseguir merchandising y otras sorpresas. Además, Vueling ha lanzado un reto en Strava dirigido a la comunidad ciclista local, con experiencias exclusivas vinculadas al Grand Départ y a l’Étape du Tour 2026.

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