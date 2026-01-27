Aural reta al desierto y al estigma: 39 ciclistas en la Titan Desert 2026 para visibilizar la pérdida auditiva

Aural Centros Auditivos vuelve a la Škoda Titan Desert Morocco con una apuesta que va más allá del dorsal. La compañía presentó este martes en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), en Madrid, el Aural Team que competirá del 26 de abril al 1 de mayo en la edición 2026, con la mayor participación de su historia: 39 ciclistas entre las modalidades convencional y eBike. El objetivo es claro: visibilizar la pérdida auditiva y lanzar un mensaje de normalización en torno al uso de audífonos.

La iniciativa completa su tercer año consecutivo vinculada a la carrera y consolida un modelo de patrocinio con impacto social. Además del equipo deportivo —integrado por participantes de distintos niveles, con y sin pérdida auditiva y procedentes de tres países— Aural activará de nuevo la acción ‘Volver a Oír para volver a Vivir’, un camión solidario que viajará con la caravana de la Titan para ofrecer revisiones auditivas y donaciones de audífonos en las comunidades locales por las que transita la prueba.

"Que no os limiten"

El CEO de Aural, Juan Ignacio Martínez, repetirá experiencia sobre la bici y subrayó que el lema “Que la pérdida auditiva no te limite” guía el proyecto. “Participamos porque compartimos valores como el esfuerzo, la resiliencia y la capacidad de adaptación… para que ninguna dificultad auditiva sea freno de los sueños deportivos ni personales”, señaló durante el acto. Martínez también celebró la continuidad del camión solidario, con tres profesionales expertos que atenderán a la población local y adaptarán ayudas protésicas de forma gratuita cuando se detecten pérdidas.

Abel Antón y Luis Pasamontes / Aural

Desde la organización, Félix Jordán de Urríes, responsable comercial de RPM Sports, agradeció un patrocinio “que va más allá de poner un logotipo” y lo situó dentro del marco de iniciativas solidarias del evento. La Titan, recordó, es “mucho más que una carrera”: un reto humano en el que programas como Titan Life canalizan proyectos de impacto en el territorio. También se destacó el impulso al programa SHE Titan, orientado a aumentar la participación femenina y generar referentes en el pelotón.

Antón y Pasamontes, embajadores

La presentación contó además con embajadores de lujo: el exatleta Abel Antón y el exciclista profesional Luis Pasamontes. Antón, doble campeón del mundo de maratón, recordó su experiencia con el Aural Team como “una vivencia para siempre” y defendió el deporte como herramienta para “unir comunidades y derribar barreras”. Pasamontes, por su parte, puso el foco en “la importancia del equipo” para superar los momentos más duros, tanto en el desierto como fuera de él.

El relato tomó un tono aún más personal con las “voces del pelotón Aural”. Entre ellas, la del sordolímpico Juanma González, bronce en maratón en las Sordolimpiadas de Brasil 2022, que aseguró que su reto en Marruecos pasa por mejorar su rendimiento y “seguir dando visibilidad” a las personas sordas que usan audífonos y compiten “con los mejores”. También intervino Cuca Aranda, audioprotesista de Aural, que repetirá tras completar la edición anterior: “Vivir la Titan significa afrontar un desafío brutal en un entorno hostil”, explicó, orgullosa además de formar parte del programa SHE Titan para animar a más mujeres a dar el paso.

El acto se cerró con la intervención de Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven del CSD, que reivindicó la colaboración público-privada como vía para dar viabilidad a proyectos que “trascienden lo deportivo” y refuerzan valores como igualdad, solidaridad e inclusión.