De 'atormentar' a Pogacar en los Monumentos a atreverse con un Ironman: la apuesta que podría marcar el futuro de Van der Poel

El futuro de Mathieu Van der Poel ha despertado una gran expectación en los últimos días. Al 'coloso' neerlandés todavía le queda cuerda para rato en el ciclismo profesional, pero su creciente actividad fuera del 'mundillo' comienza a generar todo tipo de rumores. De entre todos ellos, el que cada vez está más extendido es la posibilidad de que algún día compita en una 'Ironman'.

El origen de esta especulación se encuentra en un comentario inocente de Average Rob (Rob van Impe) en un podcast. El youtuber belga deslizó que Van der Poel estaba considerando seriamente competir en el Ironman 70.3 de Cascais en un futuro, y este rumor dio paso a un reto público que no tardó en viralizarse.

El ciclista y triatleta Freddy Ovett y el propio Rob se animaron a lanzar un reto a priori difícilmente alcanzable: si el vídeo alcanzaba los 100.000 ‘likes’, Van der Poel se comprometería a disputar un Ironman completo. La cantidad de reacciones fue desmesurada, y en cuestión de unas horas el vídeo ya estaba cerca de alcanzar el objetivo acordado.

Más allá de la anécdota, el rumor de que Mathieu Van der Poel podría completar un Ironman en un futuro se fundamenta en su hambre insaciable de encontrar nuevos retos y en sus condiciones físicas, entre las que destacan su capacidad aeróbica y su potencia.

Van der Poel, durante una prueba de ciclocrós / EFE

Un ciclista 'todoterreno'

Mathieu Van der Poel es uno de los grandes nombres del circuito profesional del ciclismo en pista, dónde ha sido capaz de rivalizar con estrellas de la talla de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Remco Evenepoel. De hecho, es el gran responsable de que la temporada de Pogacar no haya sido aún más histórica, pues se impuso en el duelo particular con el esloveno tanto en la Milán-San Remo como en la París-Roubaix.

Estas dos victorias en Monumentos, sumadas a la conseguida en los primeros compases del Tour de Francia para vestir el codiciado maillot amarillo durante varias jornadas, fueron los grandes momentos de un año algo irregular para el neerlandés, que no llegó a completar la ronda gala y tampoco salió a escena en las dos otras grandes.

Van der Poel celebra su victoria en una etapa del Tour de Francia 2025 ante la atenta mirada de Pogacar / Associated Press/LaPresse

La carrera de Van der Poel, sin embargo, no puede medirse sólo por lo conseguido en carretera. El neerlandés ha conquistado el maillot arcoíris que acredita al campeón del mundo tanto en ruta como en ciclocrós y en gravel, hito al alcance de unos pocos elegidos.

Una promesa esperanzadora

Con la temporada ciclista a la vuelta de la esquina, se espera que Van der Poel vuelva a ser uno de los nombres propios de las principales competiciones, especialmente en los Monumentos. Al neerlandés todavía le quedan muchos años buenos por ofrecer, pero su camino una vez retirado comienza a generar una expectación inmensa.

En este sentido, las palabras de Average Rob invitan a pensar en que Van der Poel se atreverá a intentar completar un Ironman en un futuro próximo. “Lo hará en algún momento, dentro de cuatro, cinco o diez años, cuando termine su carrera profesional”. aseguró el youtuber.

Otro de los grandes agitadores del hipotético salto de Van der Poel al triatlón es su amigo y ex campeón olímpico Greg Van Avermaet, con quién recientemente ha realizado algún entrenamiento de natación. "Nado matutino. Metiendo a Mathieu van der Poel en el triatlón", bromeó a través de su perfil de strava.