CICLISMO
El ataque de Pogacar a 78 kilómetros de meta que 'reventó' la Strade Bianche
El líder del UAE Team dejó atrás a sus perseguidores con un arranque imponente en el sector de sterrato de Sante Marie
Tadej Pogacar empieza el 2026 tal como finalizó el 2025. El líder del UAE se ha erigido como el gran dominador del pelotón, y el ataque demoledor con el que dinamitó la presente edición de la Strade Bianche reafirma su condición de jerarca del ciclismo actual.
Con 78 kilómetros todavía por delante, en el sector de sterrato de Sante Marie, Pogacar se atrevió con un arranque imponente para poner patas arriba la carrera.
Siguiendo un modus operandi similar al de 2024, el 'Pequeño Príncipe' lanzó un ataque lejano para distanciarse de sus perseguidores y dar un golpe definitivo a la Strade Bianche.
El único del grupo perseguidor que se atrevió a seguir el frenético ritmo de Pogacar fue Paul Seixas, la gran esperanza del ciclismo francés. El talento del Decathlon tiró de fe para mantenerse a rueda del esloveno durante unos cuantos metros, aunque este le terminó soltando para lanzarse en solitario hacia la victoria.
- Celta - Real Madrid: resultado, resumen y goles de LaLiga EA Sports
- Ferrero y su aviso a Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Locura en Newcastle: asalto al Barça en el Camp Nou
- Flick se rinde a Xavi Espart: 'Tengo ganas de verlo jugar
- Ferrero, a corazón abierto: 'Me duele ver a una persona de mi confianza como Samu al lado de Alcaraz ahora
- Andrés Iniesta, nuevo director deportivo de la selección de Marruecos
- Las alternativas a Rashford que tiene el Manchester United
- La continuidad de Dro, en peligro