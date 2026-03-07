El ataque de Pogacar a 78 kilómetros de meta que 'reventó' la Strade Bianche

Tadej Pogacar empieza el 2026 tal como finalizó el 2025. El líder del UAE se ha erigido como el gran dominador del pelotón, y el ataque demoledor con el que dinamitó la presente edición de la Strade Bianche reafirma su condición de jerarca del ciclismo actual.

Con 78 kilómetros todavía por delante, en el sector de sterrato de Sante Marie, Pogacar se atrevió con un arranque imponente para poner patas arriba la carrera.

Siguiendo un modus operandi similar al de 2024, el 'Pequeño Príncipe' lanzó un ataque lejano para distanciarse de sus perseguidores y dar un golpe definitivo a la Strade Bianche.

El único del grupo perseguidor que se atrevió a seguir el frenético ritmo de Pogacar fue Paul Seixas, la gran esperanza del ciclismo francés. El talento del Decathlon tiró de fe para mantenerse a rueda del esloveno durante unos cuantos metros, aunque este le terminó soltando para lanzarse en solitario hacia la victoria.