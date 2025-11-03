Asesinan a tiros a Cindy Morvan, ex campeona de Francia de ciclismo en pista

Cindy Morvan, campeona de Francia de ciclismo en pista, fue asesinada el pasado viernes 31 de octubre en la localidad francesa de Pas-de-Calais. La ex corredora de 39 años, madre de dos hijos, fue hallada muerta en su domicilio tras recibir varios disparos de un arma de alto calibre efectuados por la compañera sentimental de su expareja.

La trágica noticia ha causado especial conmoción a nivel local al tratarse de una figura muy querida por su comunidad, pero también en el mundo del deporte. La Federación Francesa de Ciclismo (FCC) no tardó en emitir un comunicado en el que manifestó su "profundo dolor" por la pérdida de una de las pioneras en el desarrollo del ciclismo femenino. “Era una persona voluntariosa, apasionada y entregada, una entrenadora cualificada y especialmente comprometida con las jóvenes”, reza el comunicado.

Esta pasión y entrega marcaron los últimos años de la vida de Morvan, que ahora dedicaba sus esfuerzos al pequeño club ciclista UVC Calais, del que era socia y voluntaria. Este organismo la recuerda como "una persona dedicada y apasionada cuyo compromiso dejó huella en la escuela de ciclismo".

Cindy Morvan, en una imagen de archivo / X

Tal como desvela el fiscal adjunto de Boulogne-sur-Mer, Patrick Leleu, el asesinato de Cindy Morvan fue llevado a cabo por otra mujer con un "arma de gran calibre". Esta otra mujer, en palabras de Leleu, era "la actual pareja de la expareja de la víctima".

Poco después de la muerte de Morvan, la asesina se suicidó en un aparcamiento de Calais, dejando una carta en la que pedía perdón por sus actos. El fiscal adjunto del distrito reveló que la relación entre asesina y víctima era muy tensa y que existían graves resentimientos que terminaron derivando en esta tragedia.