Arranque demoledor de Evenepoel con el Red Bull-BORA: exhibición en la Volta a la Comunitat Valenciana ante Almeida y aviso al UAE

Remco Evenepoel está siendo el gran agitador del inicio de la temporada ciclista. Su llegada al Red Bull-BORA generó unas muy altas expectativas sobre el papel que desempeñará en las grandes carreras del calendario y la posibilidad de cuestionar la hegemonía de Tadej Pogacar, y por el momento el belga no está decepcionando.

El Red Bull-BORA no ha tardado en lucir a su flamante fichaje, que ya ha liderado al equipo alemán en la Trofeo Ses Salines y en la Volta a la Comunitat Valenciana. El belga partía como gran candidato a la victoria en ambas competiciones y, lejos de dejarse llevar por la presión, cumplió con creces con su condición de favorito.

Si en Mallorca se exhibió con un ataque a 55 kilómetros de meta en el Coll de Soller, en Valencia hizo lo propio en la etapa reina, dejando la jornada final como un mero trámite. Con apenas 15 kilómetros por delante, Evenepoel fue el encargado de desnivelar la balanza en el duelo entre el Red Bull-BORA y el UAE Team mediante un ataque que nadie pudo seguir y que le permitió llegar en solitario y dejar la carrera por el maillot amarillo vista para sentencia.

Evenepoel celebra la victoria en la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana / EFE

La exhibición de Remco en la etapa reina cuenta con el añadido de producirse ante Joao Almeida, uno de los hombres fuertes del UAE Team, lo que supone a su vez el primer gran triunfo del belga este año frente al equipo emiratí.

Una vez dejada su victoria en la general vista para sentencia, Evenepoel afrontó la etapa final como un paseo triunfal. El líder del Red Bull-BORA no formó parte del grupo cabecero entre el que se terminó encumbrando Raúl García Pierna, pero cruzó la línea vestido de amarillo y sabiéndose ganador de su segunda carrera de la temporada.

El UAE Tour e Isaac del Toro, el próximo desafío

Terminado su paso triunfal por carreteras españolas, Evenepoel y el Red Bull-Bora se preparan para afrontar su próximo desafío. El equipo alemán se traslada hasta tierras emiratíes para disputar el UAE Tour, competición que se disputa del 16 al 22 de febrero.

Noticias relacionadas

El UAE Tour será el escenario del segundo duelo entre Evenepoel y otra de las primeras espadas del equipo emiratí, en este caso Isaac del Toro. El méxicano ya se confirmó como uno de los grandes nombres del pelotón la temporada pasada con sus actuaciones en el Giro de Italia y en el tramo final del calendario, y afronta la carrera como líder del equipo ante la ausencia de Pogacar.