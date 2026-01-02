Arranca la temporada ciclista: los grandes nombres del Down Under

El WorldTour masculino volverá a arrancar en Australia en 2026, fiel a la tradición, con la disputa de la 26ª edición del Santos Tour Down Under, primera gran cita del calendario ciclista internacional. La ronda australiana se celebrará del martes 20 al domingo 25 de enero y constará de seis etapas, un recorrido explosivo y exigente que volverá a poner a prueba a los grandes nombres del pelotón desde el inicio de la temporada.

La organización ha confirmado la participación de los 18 equipos del WorldTour, a los que se sumarán el Tudor Pro Cycling Team y un combinado australiano que contará con dos referencias claras como Damien Howson y Chris Harper, corredores con experiencia y buen rendimiento en este tipo de pruebas.

El gran foco estará puesto en Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), que defenderá el título logrado en la última edición tras imponerse en la general por delante del español Javier Romo y del neozelandés Finn Fisher-Black, ambos también inscritos en la prueba. El ecuatoriano volverá a contar con un bloque de primer nivel a su alrededor, en un equipo que se perfila como el gran dominador de la carrera.

Junto a Narváez, el UAE alineará a Jay Vine, Adam Yates, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Ivo Oliveira y Juan Sebastián Molano, un siete de auténticas garantías tanto para la lucha por la general como para controlar el desarrollo de las etapas, especialmente en los finales nerviosos y en las ascensiones decisivas.

La nómina de aspirantes al triunfo final será amplia y variada. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Ben O’Connor y Luke Plapp (Team Jayco AlUla), Jack Haig (INEOS Grenadiers), Corbin Strong (Israel-Premier Tech), Finn Fisher-Black (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) figuran entre los nombres llamados a pelear por la general en una carrera que suele decidirse por escasos márgenes.

España, con una modesta representación

La representación española volverá a tener como principal referencia a Javier Romo, segundo clasificado en 2025, que liderará las opciones del Movistar Team en este inicio de curso. El conjunto telefónico viajará a Australia con Jefferson Alveiro Cepeda, Manlio Moro, Natnael Tesfatsion, Gonzalo Serrano y Albert Torres, además del joven checo Pavel Novák, de 21 años, que debutará oficialmente con el equipo en una prueba del máximo nivel.

Otra de las notas destacadas para el ciclismo español será el debut competitivo de Haimar Etxeberria con los colores del Red Bull – BORA – hansgrohe. El guipuzcoano se estrenará en el WorldTour en una carrera exigente y de alto nivel, en un inicio de temporada que servirá como primer examen para muchos corredores.

En total, solo cuatro ciclistas españoles estarán presentes en el Tour Down Under 2026 —Romo, Serrano, Torres y Etxeberria—, una cifra reducida que contrasta con la relevancia de una prueba que, un año más, marcará el primer gran pulso de la temporada ciclista internacional.