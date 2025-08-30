Armirail promete seguir dando guerra en La Vuelta tras acariciar el maillot rojo: "Vamos a intentar conseguir una victoria de etapa"

La Vuelta a España se prepara para dar carpetazo a su primera semana de competición. Zaragoza, sinónimo de finales al sprint, tuvo como ganador al velocista por excelencia del pelotón, Jasper Philipsen, mientras que el codiciado maillot rojo sigue en poder de Torstein Traeen.

La llegada masiva en el centro de la capital aragonesa tuvo representantes de todos los equipos, entre ellos el Decathlon AG2R La Mondiale. El equipo francés no gastó excesivas energías en la última jornada, pues quería reservar energías para dar guerra en las exigentes etapas venideras.

Si hablamos de agitadores, quién mejor que Bruno Armirail. El francés, que acarició el maillot rojo tras una gran actuación en la etapa 6, atendió a SPORT para dejar claro que su equipo todavía tiene mucho que decir en La Vuelta.

ZARAGOZA 30/08/2025.- Llegada del pelotón a meta en la octava etapa de la Vuelta a España, este sábado entre Monzón (Huesca) y Zaragoza, en un recorrido de 163,5 kilómetros. EFE/ Javier Lizón / Javier Lizon / EFE

Con Felix Gall cerrando el 'Top-10', el propio Bruno en una nada desdeñable 16ª posición y el Decathlon quinto en el ranking de equipos, el francés empezó mostrándose satisfecho por lo conseguido hasta la fecha. "La primera semana del equipo ha ido bastante bien. Felix es décimo en la general, así que vamos por buen camino. Veremos que pasa a partir de ahora".

Tras una última jornada relativamente tranquila, Armirail promete emociones fuertes con el regreso de la montaña. "Mañana no se si habrá escapadas que puedan llegar hasta el final, pero lo intentaremos de nuevo. Vamos a ir al máximo e intentar conseguir una victoria de etapa, además de proteger a Felix. Él está fuerte, así que creo que el objetivo es hacer top-5 en la general".

Tal como sucedió en Olot, Bruno tiene números para formar parte de alguna de las fugas que se esperan en las próximas jornadas. Lejos de amedrentarse por el reto, el del Decathlon AG2R quiere quitarse la espinita tras no poder culminar la faena en Pal. "Hay muchas etapas que me motivan: la de mañana, la del martes, la 12, la 15, etc. Creo que hay muchas jornadas en las que podemos tener un buen resultado".

Más allá de la montaña, una de las fechas que más llama la atención de Armirail es contrarreloj de Valladolid, etapa que considera "diferente" al no estar ubicada en los primeros días y en la que cree que puede tener la oportunidad de marcar un gran tiempo.

Para rematar, Bruno auguró que tanto él como en equipo seguiran en tendencia ascendente y se mostró optimista respecto a los objetivos: "Espero una victoria para el equipo, un top-5 o un podio para Felix y un buen tiempo para mí en la contrarreloj".