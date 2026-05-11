Los armarios de los influencers llegan a Barcelona: moda sostenible con precios asequibles

Si llevas tiempo queriendo hacerte con alguna de las prendas que Gigi Vives, Andy Waak o Patri Goe lucen en sus redes sociales, ahora tienes la oportunidad. Barcelona se convierte en escenario de una propuesta de moda sostenible poco habitual: el Westfield Reloved Market, un mercado inmersivo en el que varios de los influencers de moda más seguidos del país abrirán literalmente sus armarios al público para que este pueda explorar, tocar y comprar las prendas, calzado y accesorios que han formado parte de sus looks.

La iniciativa se repartirá entre dos centros comerciales de la ciudad condal a lo largo de dos fines de semana. El 16 y 17 de mayo, la cita será en Westfield Glòries, donde estarán presentes Gat Noir (estética dark y muy reconocible), Gigi Vives (referente del estilo fashion) y Almu Carrión (con un perfil más cercano y cotidiano).

Una semana después, el 22 y 23 de mayo, el turno será para Westfield La Maquinista, donde se podrá disfrutar de los armarios de Patri Goe (outfits contemporáneos), Mery Rodríguez (smart-casual) y Andy Waak (referencias baggy y urbanas).

La propuesta va más allá del simple mercadillo. Los espacios de ambos centros se transformarán en habitaciones ambientadas que recrean el universo personal de cada creador, donde los influencers estarán presentes para recibir a los asistentes, asesorarles y contar la historia detrás de cada prenda. Una oportunidad real de encontrar ropa vintage o de primeras marcas a precios asequibles, algo que en tiendas convencionales sería impensable.

El programa contempla también actividades paralelas. En Westfield Glòries participará la diseñadora local Shoné, especializada en sostenibilidad, que venderá una colección hecha a mano con ropa tejana donada por clientes del propio centro. Y en Westfield La Maquinista, coincidiendo con la Semana de la Sostenibilidad, la empresa Candam Tech activará sus contenedores RecySmart: quienes depositen botellas de plástico o latas podrán participar en un sorteo diario con una tarjeta regalo de 100 euros.

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Detrás del proyecto está Unibail-Rodamco-Westfield (URW), propietaria de ambos centros, que enmarca esta iniciativa dentro de su hoja de ruta de sostenibilidad denominada Better Places, orientada a acompañar la transición medioambiental de las ciudades y la evolución del comercio minorista hacia modelos más responsables.