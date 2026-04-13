Antonio Morgado, ciclista del UAE, desvela por qué Pogacar no ganó la París-Roubaix: "Creo que esprintó con una rueda pinchada"

Tadej Pogacar volvió a quedarse a las puertas de la gloria en el velódromo de André-Pétrieux. Tal como sucedió en la edición anterior, el Pequeño Príncipe terminó segundo en la París-Roubaix, aunque en esta ocasión vio como se le escapaba la victoria en los últimos instantes de la carrera.

Con el tres veces campeón Mathieu Van der Poel fuera de combate tras un cúmulo de infortunios, los dos ciclistas que entraron al velódromo con opciones de llevarse la victoria fueron Pogacar y Van Aert. Tras innumerables penurias y pasos por sectores adoquinados, todo se decidió al sprint, dónde el corredor del Team Visma se mostró sorpendentemente superior.

Al acabar la carrera, Pogacar confesó que afrontó el desenlace de la carrera "con las piernas como spaguettis", lo que le impidió seguir el ritmo cuando Van Aert arrancó. Pero más allá de la fatiga acumulada, uno de sus compañeros de equipo arrojó luz sobre uno de los grandes motivos que impidieron que Pogacar pudiese competir por la victoria en el 'Infierno del Norte'.

Van Aert vence a Pogacar en el esprint por la París-Roubaix. / ASO

Una vez finalizada la prueba, el corredor del UAE Team Antonio Morgado explicó que Pogacar afrontó el mano a mano final con Van Aert con un gran lastre. "Creo que tuvo que esprintar con una rueda pinchada. Miramos la bici y parecía que la trasera estaba tocada”, desveló el portugués antes de hacer mención al otro gran percance del esloveno durante la carrera. ”Estamos muy orgullosos de él, porque también tuvo que cambiar de bici”.

La París-Roubaix, un auténtico 'Infierno' para Pogacar

En 2025 fue una caída en una curva a menos de 40 kilómetros para el final la que privó a Pogacar de competir por la victoria, pero en 2026 tuvo que superar muchas más dificultades, tal como el propio líder del UAE explicó tras su paso por meta.

Van Aert se impuso a Pogacar en la París-Roubaix en un espectacular final al sprint / EFE

"Creo que la mayoría ha tenido muchos problemas con los pinchazos. Yo he tenido tres pinchazos hoy y tres cambios de bicicleta, así que no ha sido ideal. He tenido un equipo fortísimo que me ha devuelto al grupo justo antes de Arenberg, pero para entonces ya estaba un poco cocinado", confesó

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Respecto a su duelo con Van Aert, Pogacar se rindió en elogios ante el belga. "Cuando me quedé con Wout, no tenía frescura en las piernas para intentar soltarle en el pavé, pero no tardé en ver que sería misión imposible. Lo di todo en el sprint, pero al final es muy difícil batirle"