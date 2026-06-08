Anthon Charmig suma la segunda victoria para una fuga en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes

El ciclista danés Anthon Charmig (Uno-X Mobility) se impuso en la segunda etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, de 234 kilómetros, disputada entre las localidades de Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay, después de estar entre los escapados durante más de 200 kilómetros.

El danés solo había ganado una vez en toda su carrera como profesional, en el Tour de Omán en 2022. Segundo fue Henri-François Renard-Haquin (Picnic PostNL) y tercero, Vlad van Mechelen (Bahrain), ambos a 41 segundos. En la general, Alex Baudin (EF Education) conservó el maillot amarillo de líder de la carrera gracias al esfuerzo de su equipo para que la fuga no se alejara demasiado.

Fuga numerosa para un largo camino

La etapa más larga de la carrera en los últimos 23 años, con cinco puertos puntuables, presentaba una oportunidad de oro para una fuga valiente. Además, la presencia de la contrarreloj por equipos en el calendario para este martes parecía presagiar que los equipos de los favoritos se tomarían el día con calma.

La fuga del día quedó formada por Anthon Charmig (Uno-X), Baptiste Veistroffer (Lotto), Álex Díaz (Caja Rural), Nadav Raisberg (NSN), Benjamin Thomas (Cofidis), Henri-François Renard-Haquin (Picnic PostNL), Raúl García Pierna (Movistar), Vlad van Mechelen (Bahrain), Jordan Jegat (TotalEnergies) y Clément Braz (Groupama).

La ventaja de esta decena de ciclistas se consolidó en torno a los seis minutos. Los equipos de los favoritos (el Decathlon de Paul Seixas, el UAE de Isaac del Toro, el Lidl-Trek de Juan Ayuso) dejaron la responsabilidad de tirar del pelotón al EF Education de Alex Baudin, que perdía el liderato virtual de la carrera en favor de Braz (a 5:35 del líder).

Sin colaboración en el pelotón

Cuando faltaban 80 kilómetros para la meta, el EF Education se puso el mono de trabajo. En apenas 20 kilómetros, la diferencia se había reducido hasta los 4:30. Sin embargo, el pelotón no continuó trabajando a ese ritmo cuando el EF se retiró del frente, por lo que la ventaja de los escapados volvió a superar los cinco minutos.

En un repecho antes de la penúltima subida del día, empezaron los movimientos en la fuga. Braz y Veistroffer le metieron más de 20 segundos a sus compañeros, y con esa ventaja llegaron al pie de la côte des Baraques. En la subida, la fuga se fue disgregando mientras que, por delante, Braz abría hueco respecto a Veistroffer.

Braz coronó en solitario, perseguido muy de cerca por Raúl García Pierna y Vlad van Mechelen, los cuales le alcanzaron en el llano posterior. Charmig, Jegat, Benjamin Thomas y Renard-Haquin también lograron unirse. Después, en la côte de Saint-Vidal, se formó un nuevo terceto cabecero, con García Pierna, Charmig y Braz.

Una última cota diferencial

El danés del Uno-X llegó en primer lugar a la cima y abrió un hueco por encima de los 10 segundos respecto a sus perseguidores que no hizo más que crecer. Antes de la llegada, cuando Charmig ya se había asegurado el triunfo de etapa, Van Mechelen y Renard-Haquin alcanzaron a García Pierna y Braz, y terminaron por ganarles en el esprint final por el podio.

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Este martes, el pelotón afrontará el último ensayo general para la contrarreloj por equipos con la que abrirá el Tour de Francia en julio. Los equipos recorrerán 28,4 kilómetros, con salida y llegada en Perreux, a través de carreteras onduladas, si bien sin cotas puntuables, y con 400 metros finales explosivos en los que la pendiente promedio estará en torno al 7 %.