Ane Santesteban: "No quería seguir compitiendo, le di muchas vueltas, me di oportunidades, pero quería ser honesta conmigo misma"

Ane Santesteban (Errentería, 1990) anunció recientemente su retirada como ciclista profesional tras 17 temporadas formando parte del pelotón. En una decisión meditada, la guipuzcoana decidió no cumplir su último año de contrato con Laboral Kutxa - Euskadi, equipo en el que recaló en 2023 tras su paso por el Liv AlUla Jayco australiano.

En el pasado Gran Premio Ciudad de Eibar disputó su última carrera como profesional arropada por amigos, familia y compañeros. Unos días después ha atendido a SPORT para repasar su trayectoria y mirar al futuro del ciclismo español.

Cuando han pasado unos días del anuncio de tu retirada y de la última prueba en Eibar, ¿has podido asimilar todo?

Están siendo unas semanas bastante intensas, por lo que tampoco creo que he llegado, por decirlo de alguna manera, a la vida real. Sí que he empezado a asimilar lo que supone no ser ciclista profesional, porque toda mi vida giraba en torno a la bici y al entrenamiento. Yo organizaba mi día a base del entrenamiento que tenía y me despertaba, sabía que tenía que desayunar para hacer el entreno, tenía que descansar. Y ahora te despiertas y dices, ¿y ahora qué? Pero todavía están siendo unas semanas muy intensas con entrevistas, eventos y demás, que tampoco creo que esto sea la nueva realidad.

Tenías contrato hasta 2026, pero ¿cómo tomas la decisión de dejarlo ya, antes de la última temporada?

Llevaba ya tiempo con ello en mente, porque tengo 34 años. Yo pensaba que el año siguiente iba a ser mi último año, pero me di cuenta, sobre todo desde el año pasado, que acarreé bastantes problemas con endometriosis, con dolores, que cada vez tenía más miedo en el pelotón, notaba ciertos indicios que al final me llevaron a pensar que realmente no quería seguir compitiendo. Le di muchas vueltas, me di más oportunidades, pero quería ser honesta conmigo misma, con el equipo y con todos los que me apoyan.

¿Cómo viviste ese fin de semana en Eibar sabiendo que iba a ser tu última competición como ciclista profesional?

Estaba muy nerviosa. Normalmente soy una corredora que antes de la carrera estoy súper tranquila, pero ese día me desperté y ya tenía unos nervios diferentes, el saber que iba a ser la última vez que me pongo un dorsal. A pesar de los nervios pude disfrutar muchísimo y fue un día precioso, con mi familia, con mis amigas, con todo el equipo que me hizo un montón de sorpresas. No me esperaba nada y la verdad que fue súper bonito.

En 2017 tuviste un gran accidente ¿qué te llevó a seguir encima de la bici? ¿Cómo superaste ese momento?

Poniendo el foco en lo que realmente yo quería ser. Yo tenía claro que el ciclismo profesional todavía era mi vida y a pesar de que fue un golpe súper duro y que me costó darle la vuelta mucho tiempo, más de lo que cualquier persona pueda imaginar, me centré con el tiempo en lo que quería ser, en lo que quería conseguir y un poco eso fue lo que me ayudó a quitar poquito a poco el miedo y seguir trabajando para luchar por mis sueños.

¿Cómo empezaste a ser ciclista y qué te llevó a ser profesional?

Mi caso es el típico que salía desde muy pequeña con mi padre en bici porque él tiene también muchísima pasión por el ciclismo, ha trabajado durante muchos años en equipos juveniles, 23 élites y al final pues yo desde muy pequeña recuerdo ir con él a ver todas las carreras los fines de semana. Un día conocí a una chica y yo pues dije 'yo también quiero probar' y empecé a probar pero igual que probé mil deportes. Al principio era uno más, no es algo que me volviese loca iba como hacía fútbol los fines de semana o hacía entre semana claqué, danza o ballet. Poco a poco me fui enganchando y sobre todo yo creo que como estaba en el equipo del pueblo, hicimos un buen grupo de amigos que al final ya no era solo ir en bici. Nosotros cuando salíamos también muchas veces quedábamos juntos y al final me fui enganchando a eso, saliendo con ellos en bici y demás y al final poco a poco, sin darme cuenta, cada vez me enganché más y tuve claro que quería dar una oportunidad a este deporte.

¿Quién ha sido tu referencia en el mundo del deporte?

Joane Somarriba siempre ha sido una referente porque, aunque no se podían seguir sus carreras, siempre me hablaban mucho de ella, compré su libro y seguía sus resultados. Luego ya más cercana Leire Olaberría ha sido mi guía, por así decirlo. Si tenía claro a quién me quería parecer era a ella, por sus valores, por su lucha, por también por los resultados que había conseguido, lógicamente. Ver que a pesar de estar en lo máximo, en tener medallas olímpicas, medallas mundiales, copas del mundo, era la misma persona cercana que lo era siempre, para mí eso ha sido un referente.

Ya son ya muchos años encima de la bicicleta. ¿Cuál es el mejor recuerdo o el recuerdo que tienes?

Es complicado elegir un momento porque al final son muchos momentos. Pero si puedo elegir, me quedaría con el Tour de Francia de hace tres ediciones que terminé octava en la general. El día del Tourmalet fue una satisfacción que pocas veces he conseguido. 'He llegado séptima, he estado subiendo el Tourmalet con las mejores ciclistas del mundo y soy una más ahora mismo'. Y ese día fue una satisfacción brutal porque luego me habían escrito desde la mañana muchos amigos que estaban ahí viendo, estaba la familia también. Fue algo súper especial.

Ane, durante el pasado Tour de Francia / @LABORALkTeam

Y después de muchos años fuera volver a casa en un equipo vasco, siendo tú también de Euskadi, ¿cómo ha sido esta última temporada? ¿Cómo se toma esa decisión?

Ha sido especial porque llevaba muchos años fuera de casa y cuando estás fuera de casa parece que echas más de menos o que te agarras más a tu país. Para mí Euskadi es casa, es donde está mi familia, están mis amigos y poder volver y tener la oportunidad de ser profesional en un equipo de casa, pues ha sido un sueño. Yo recuerdo desde bien pequeña, estar pidiendo que por favor hiciesen un equipo, igual que estaba Euskaltel Euskadi, que hubiese un equipo femenino porque nosotras también merecíamos esa oportunidad. Y muchas veces cuando tú lo ves con tu mentalidad de ciclista o cuando tampoco sabes cómo funcionan los equipos, no entiendes que no tengas esa oportunidad. Yo estaba en mi mejor momento de forma porque el último año en Jayco fue brutal y decidí que era el momento de volver para dar un empujón al equipo de casa e intentar aportar la experiencia que yo había tenido en el extranjero y ayudar sobre todo a las jóvenes que vienen por detrás para inculcarles ese profesionalismo.

Hablas ahora de las jóvenes ¿tú te consideras un referente o una de las ciclistas que ha abierto camino a las nuevas generaciones?

Abrir camino seguro que sí porque por mi carácter y por mi manera de ser he luchado mucho contra las injusticias, contra el machismo. Este es un deporte que es bastante masculino todavía a día de hoy, sí que se está luchando por la igualdad, pero en mi camino he tenido muchas barreras por ser mujer y he luchado por tener una igualdad en el deporte y yo creo que eso es abrir camino. Y luego al volver a casa he ayudado mucho a corredoras que vienen por detrás, como Idoia Eraso, Naia Amondarain, sobre todo a las corredoras de casa Eneritz Vadillo y Usoa Ostolaza, que a pesar de tener 27 años tiene muy poca experiencia en el ciclismo profesional. He intentado ayudar en todo lo que he podido para que saquen su máximo potencial.

Corredoras como Paula Blasi y Paula Ostiz lo están haciendo muy bien, parece que el futuro del ciclismo femenino español está asegurado ¿Cómo se explica este crecimiento?

La palabra es oportunidad. Nos están dando las oportunidades a todas las mujeres a ser profesionales, de dedicarnos cien por cien al ciclismo, igual que lo hace un hombre. Yo he vivido toda la transición en la que hace unos años, pues era imposible poder vivir del ciclismo, tenías que compaginar o con estudios o con trabajo, o con otra cosa que te pudiese hacer vivir y poder hacer deporte, porque era lo secundario. Ahora ya hay equipos profesionales que nos están dando la oportunidad igual que a cualquier otro hombre, de entrenar cien por cien, de cuidar la nutrición, si tienes que comprar suplementación, poder comprarla, poder invertir en lo que es tu trabajo y se está demostrando que ha dado sus frutos. Se ha conseguido en todas las categorías en este Mundial una medalla y luego en el europeo se consiguió también dos de oro y luego una carrera de élites es brutal estar en cabeza de carrera hasta el final.

El presente son las Paulas, pero también una veterana como Mavi García con la que compartiste equipo en el Mundial de Kigali ¿Qué representa para el ciclismo femenino y para ti también como amiga?

Para mí significó mucho. En este mundial estaba con una emoción que no podía controlar, porque el hecho de pensar que 'llevo 11 mundiales, pero es que este es ya mi último mundial como deportista profesional', pues te hace tener unas emociones que no podía controlar. Verla entrar en meta y conseguir esa medalla... Mavi, si algo representa, es lucha, trabajo y sacrificio y siempre se ha reinventado, siempre ha seguido luchando. Eso es Mavi y se merecía muchísimo esta medalla por todo lo que ha trabajado en su trayectoria.

El ciclismo femenino ha evolucionado mucho pero ¿qué le falta de cara a los próximos años?

Creo que lo único que necesita es tiempo. Los cambios llevan su tiempo, no se puede hacer de un día al otro un cambio de golpe. Estamos viendo una transición poquito a poco y yo creo que necesita seguir por el camino que va, que se están consiguiendo muchas cosas y dentro de unos años veremos un ciclismo femenino muy igualitario y que cada vez va a enganchar también más al público.

Tienes contrato hasta diciembre, pero más allá ¿seguirás vinculada al ciclismo o todavía el futuro está en el aire?

Está en el aire, la verdad. Yo creo que eso también lo piensas mucho porque al final la bici ha sido mi vida durante muchísimos años. El simple hecho de pensar que ya no vas a ser ciclista profesional y dices '¿y ahora por dónde empiezo mi vida?, pues crees que la mejor oportunidad es seguir en el ciclismo porque es mi pasión y porque creo que todavía tengo mucho que aportar porque estoy recientemente retirada, tengo esos valores, tengo esa cosa que da la competición que creo que todavía puedo aportar mucho. Me lo han preguntado muchas veces pero no tengo nada cerrado, es lo que me gustaría, pero no sé si se dará la oportunidad o si cuajará la idea que tenemos.