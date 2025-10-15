Andorra Cycling Masters: fecha, horario, recorrido y formato de la prueba con Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Se acerca el esperado pistoletazo de salida del Andorra Cycling Masters, una competición dividida en dos pruebas que promete animar el final de temporada ciclista. El Principado reune a cuatro de las grandes figuras del ciclismo para que midan sus fuerzas en una cronoescalada y a través de un circuito urbano a través del corazón de Andorra La Vella.

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Isaac del Toro dan forma a un cartel difícilmente mejorable que se da cita en las montañas de Andorra para calibrar a sus rivales una vez finalizada la temporada. Si bien es cierto que Tadej Pogacar llega al país en Estado de Gracia, los dos escenarios en los que se desarrollará el Andorra Cycling Masters son propicios para los otros tres contencientes.

Tanto la cronoescalada como el circuito urbano se llevarán a cabo el próximo domingo 19 de octubre en un evento que, a pesar de toda la expectación que ha generado, sólo se podrá ver 'in situ'. La organización facilitará imágenes y vídeos de las dos pruebas una vez finalizada la competición.

El cartel del Andorra Cycling Masters / ACM

¿Cuál es el formato del Andorra Cycling Masters?

El Andorra Cycling Masters dará el esperado pistoletazo de salida el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 9:00 horas (CET) con la disputa de la cronoescalada, que llevará a los cuatro aspirantes a enfrentarse al mítico Coll de la Gallina.

8,23 kilómetros de recorrido y 749 metros de desnivel dan forma a uno de los puertos más emblemáticos del principado. La salida está situada en Bixessarri y, como es habitual, cada ciclista afrontará el ascenso en solitario.

Una vez finalizada la primera prueba, Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro acudirán a la Plaça del Consell General, dónde tendrá lugar la presentación oficial del Andorra Cycling Masters. Este será el punto de partida de la segunda parte del evento, un circuito urbano de 2,14 kilómetros al que los corredores deberán dar un total de 15 vueltas, lo que eleva el recorrido total hasta los 32,1 kilómetros.

Una vez cruzada la meta, ubicada junto a la iglesia de Escaldes-Engordany, la organización procederá con la entrega de premios a partir de las 12:30 horas (CET)