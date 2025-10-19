Andorra Cycling Masters 2025: horario, recorrido y perfil de la prueba con Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

El esperado Andorra Cycling Masters celebra su primera edición hoy domingo 19 de octubre. La novedosa competición organizada por el Principado, que reune a cuatro de las grandes figuras del mundo del ciclismo para que midan sus fuerzas en dos modalidades diferenciadas, promete animar el final de temporada.

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Isaac del Toro se dan cita en Andorra La Vella para confeccionar un cartel difícilmente mejorable. Los cuatro gigantes del ciclismo se enfrentan en una cronoescalada y un breve y rápido circuito urbano en el corazón de la ciudad.

El anuncio del Andorra Cycling Masters ha despertado gran expectación entre los amantes del ciclismo, que esperaban con ansia la llegada de la competición para ver a estos cuatro colosos en acción. Estos deseos, sin embargo, no se cumplirán, ya que la única forma de ver la novedosa prueba en directo es acudir 'in situ' al escenario en el que se desarrollarán los acontecimientos.

El cartel del Andorra Cycling Masters / ACM

¿Cuál es el recorrido del Andorra Cycling Masters?

El Andorra Cycling Masters está formado por 2 pruebas bien diferenciadas. Los cuatro aspirantes iniciarán su andadura en la competición con una cronoescalada de 8,23 kilómetros de recorrido y 749 metros de desnivel en el mítico Coll de la Gallina, mientras que el colofón final llegará con un circuito urbano de 2,14 kilómetros en el corazón de Andorra La Vella al que los corredores deberán dar 15 vueltas, lo que eleva el recorrido total hasta los 32,1 kilómetros.

¿A qué hora empieza el Andorra Cycling Masters?

El Andorra Cycling Masters tendrá su esperado pistoletazo de salida hoy domingo 19 de octubre a partir de las 9:00 horas (CET) con la disputa de la cronoescalada. Al finalizar la primera prueba, los corredores se desplazarán hasta la Plaça del Consell General para disputar el circuito urbano a partir de las 11:00 horas (CET).

Una vez cruzada la meta, ubicada junto a la iglesia de Escaldes-Engordany, la organización procederá con la entrega de premios a partir de las 12:30 horas (CET).