Amstel Gold Race 2026: recorrido, horario, perfil y dónde ver por TV y en directo con Evenepoel

La Amstel Gold Race da paso a una nueva edición este domingo 19 de abril. La primera de las tres clásicas que componen el célebre tríptico de las Ardenas, tradicional antesala de la Lieja-Bastoña-Lieja, reunirá a algunos de los grandes nombres del pelotón, aunque Remco Evenepoel destaca como claro favorito.

Con inicio en Maastricht y final en Berg en Terblijt, la presente edición de la Amstel Gold Race cuenta con 257,1 kilómetros de recorrido y más de 3.400 metros de desnivel en los que las 32 cotas serán las grandes protagonistas de la jornada. Entre ellas destacan el Geulhemmerberg, el Bemelerberg y el Cauberg, la ascensión por excelencia de la primera clásica de las Ardenas.

Como ha venido sucediendo desde la disputa de su primera edición en 1966, la Amstel Gold Race 2026 reunirá algunas de las grandes figuras del ciclismo mundial. Entre ellas destaca Remco Evenepoel como máximo aspirante a la victoria, más aún tras la casi segura ausencia de Tom Pidcock, aunque no hay que descuidar las opciones de Matteo Jorgenson, Kévin Vauquelin o Mattias Skjelmose. Este último conquistó la última edición después de imponerse ante Tadej Pogacar y Remco Evenepoel en el sprint final.

Mattias Skjelmose se impuso ante Tadej Pogacar y Remco Evenepoel en la Amstel Gold Race 2025 / EFE

Te contamos a qué hora empieza, cuál es la hora de llegada estimada y dónde ver la Amstel Gold Race 2026 por televisión y online desde España.

¿Cuál es el perfil de la Amstel Gold Race 2026?

El perfil de la Amstel Gold Race 2026 / La Flamme Rouge

¿A qué hora empieza la Amstel Gold Race 2026?

Horario de salida : 11:10 horas (CET).

: 11:10 horas (CET). Horario aproximado de llegada: 17:10 horas (CET).

¿Dónde ver la Amstel Gold Race 2026 por TV y online?

En España, la presente edición de la Amstel Gold Race se podrá ver por TV y online a través de Eurosport y Max, plataformas habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.

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La retransmisión televisiva de la carrera correrá al cargo de Eurosport 1, que conectará a partir de las 14:55 horas (CET).