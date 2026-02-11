Alucinan con Paul Seixas: "Las mediciones de lactato revelan parámetros que solo se ven en los mejores"

El pistoletazo de salida de la temporada particular de Paul Seixas está cada vez más cerca. El de Lyon, en quién el ciclismo francés deposita grandes esperanzas de cara al medio y al largo plazo, estrena su calendario el próximo 18 de febrero con la disputa de la Volta ao Algarve.

Portugal, tierra con la que tiene vínculos familiares, será el punto de partida de la segunda temporada de Seixas como profesional. El espectacular último tramo de la temporada del prometedor ciclista francés, en el que conquistó el Tour de l'Avenir y sorprendió con sus resultados tanto en Dauphiné como en los Europeos, han disparado las expectativas sobre el techo que es capaz de alcanzar.

Por el momento, Paul Seixas se fija un único objetivo de cara a la temporada entrante: celebrar su primera victoria como profesional. Algo que, si bien admite que no le obsesiona, quiere tachar cuanto antes de su lista de deseos. Vemos la nómina (de participantes) de las próximas carreras y sólo hay tipos muy fuertes, pero lo daré todo para poder levantar los brazos lo antes posible”, admite el de Lyon en una entrevista para AFP.

A pesar de su juventud, Seixas ya tuvo la posibilidad de celebrar su primera victoria el curso pasado en el Tour de los Alpes. Sin embargo, la estrella emergente del Decathlon optó por cederle la gloria a su compañero de equipo Nicolas Prodhomme, quién le agradeció el regalo y no dudó en el momento de afirmar que "ganará muchas más carreras".

Nicolas Prodhomme y Paul Seixas, en su llegada a meta en la pasada edición del Tour de los Alpes / Eurosport

Las palabras de Prodhomme reflejan el sentir general del Decathlon CMA CGM, que sabe que tiene a una joya entre sus filas. Así lo atestiguan las palabras de Aurelien Paret-Peintre, compañero de equipo y de habitación durante el 'stage' en Sierra Nevada.

"Normalmente, todos somos iguales, pero al ver sus parámetros fisiológicos, entiendes que algunos están mejor que otros. Las pruebas que le realizaron, en particular las mediciones de lactato, revelan parámetros que solo se ven en los mejores", confesó Paret-Peintre en declaraciones para APF.

Noticias relacionadas

A pesar de lo demostrado hasta ahora, Paret-Peintre aprovechó para recordar que Seixas no deja de ser un ciclista que está dando sus primeras pedaladas como profesional. Un niño, eso sí, capaz de competirle de tú a tú a cualquiera: "Es un tipo atípico: fuera de la bici, sigue siendo un niño que siempre olvida las zapatillas, el casco, etc. Pero una vez en la bici, es una auténtica bestia".