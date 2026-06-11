Alucinan con el nivel de Pogacar antes del Tour de Francia: “Nos adelantó varias veces y subía con muchísima fuerza”

Todavía quedan tres semanas para el esperado pistoletazo de salida del Tour de Francia desde Barcelona, pero Tadej Pogacar ya empieza a meter miedo a sus rivales. El esloveno, cuatro veces ganador de la 'Grande' Boucle, afronta la presente edición como máximo favorito, y se está entrenando concienzudamente para cumplir los pronósticos.

Con el permiso deltambién intratable Jonas Vingegaard, reciente campeón del Giro, la gran esperanza gala Paul Seixas o el siempre combativo Evenepoel, existen pocos argumentos para no pensar que Pogacar llegará a París vestido de amarillo. Además, el jefe de filas del UAE Team cuenta con el gran aliciente de poder igualar las cinco victorias de los legendarios Eddy Merckx, Miguel Induráin, Bernard Hinault y Jacques Anquetil.

El pelotón ya tiene más que asumido que frenar a Pogacar roza lo utópico, pero esto no impide que su nivel actual siga sorprendiendo. El último en pronunciarse al respecto fue Maxim van Gils, escolta de Evenepoel en el Red Bull-BORA, que concidió con el cuatro veces ganador del Tour durante una concentración en Granada.

Pogacar bebe de su taza en el bus del equipo UAE en Romandía. / UAE EMIRATES TEAM

En declaraciones para el diario belga HLN, el corredor del Red Bull-BORA admitió quedar asombrado durante las ascensiones en las que se cruzó con Pogacar. “Tadej nos adelantó varias veces e iba muy rápido. Nosotros no íbamos despacio, pero él subía con muchísima fuerza. Al principio pensamos que estaba fanfarroneando un poco y que se había escondido unas curvas más adelante. Pero cuando llegamos arriba volvimos a verlo, así que para él era simplemente un ritmo normal de escalada”.

Además de analizar el nivel de Pogacar, Van Gils desveló un detalle que no es menor y que ya se pudo apreciar en el Tour de Romandía. "Me pareció que estaba muy delgado". Terminada la temporada de Monumentos, en la que Pogacar ganó peso para competir en las mismas condiciones que los especialistas, parece que el 'Pequeño Príncipe' llegará al Tour de Francia más fino que nunca.

Pogacar celebra su victoria en la etapa 4 del Tour de Romandía 2026 / EFE

Un 'caníbal' desenfrenado

Las observaciones de Van Gils casan a la perfección con el nivel exhibido con Pogacar en lo que llevamos de temporada. El líder del UAE Team se ha impuesto por aplastamiento en casi todas las carreras disputadas hasta la fecha, sin que nadie pudiera hacer nada por detenerle en la Strade-Bianche, la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Tour de Romandía. La única mancha en su expediente es la París-Roubaix, cita en la que Van Aert le arrebató la gloria en el sprint final.

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Especialmente notable fue su dominio en el Tour de Romandía, la primera carrera por etapas en 2026. Las cuatro victorias de etapa y el dominio de principio a fin demostraron que Pogacar no tiene rival en las citas de una semana, y se espera una exhibición similar en el venidero Tour de Suiza.