Alta montaña y final en Andalucía: las novedades de la Vuelta 2026

La Vuelta a España 2026 perfila un recorrido de marcada exigencia montañosa y un desenlace final que, salvo giro inesperado, tendrá lugar en Andalucía. Aunque inicialmente se había barajado la opción de que la carrera acabase en Canarias, se ha descartado.

Según anunció 'Marca', la Vuelta 2026 no terminará en Madrid, sino en Andalucía.

Salida en Mónaco tras el relevo de Turín

El inicio de la carrera también apunta alto. Mónaco será la sede de la salida oficial, tomando el relevo de Turín y convirtiéndose en el punto de partida de La Vuelta por séptima vez en el extranjero. El Principado acogerá una contrarreloj inicial de 9,6 kilómetros que se disputará íntegramente por sus calles, con salida junto al Casino y llegada en la recta del Gran Premio de Fórmula 1.

“Mónaco nos da la oportunidad de cumplir un sueño y de que La Vuelta haga historia”, dijo el director de la carrera, Javier Guillén.

La segunda etapa también partirá del Principado, aunque solo en formato neutralizado, antes de adentrarse en Francia por el Jardin Exotique.

La organización prevé disputar al menos cuatro etapas fuera de España para optimizar los desplazamientos y enlazar con los primeros puertos pirenaicos, con Andorra como uno de los puntos clave del arranque.

Un final lejos de Madrid

Mientras la salida ya está definida, el desenlace también empieza a esclarecerse. Tal como adelantó Roberto Gómez en 'Radio Marca', la edición de 2026 no terminará en Madrid, algo que no ocurría desde 2021, cuando la carrera concluyó en Santiago con motivo del Año Xacobeo.

No se trata de un distanciamiento con la capital, con la que Unipublic mantiene una buena relación, sino de una decisión estratégica vinculada al diseño del recorrido. La organización trabaja con un final en Andalucía que refuerce el carácter montañoso y espectacular de la edición.

La organización mira hacia adelante tras un 2025 complicado

Durante la presentación en Mónaco, Guillén también hizo referencia a los problemas que marcaron la edición 2025, condicionada por alteraciones logísticas y por la suspensión de la etapa final en Madrid a causa de protestas propalestinas. “Ha sido una Vuelta muy difícil de llevar a cabo. Hubo tres etapas que hubo que modificar y la de Madrid no se pudo concluir. No nos gustaría que se repitiera. Estamos deseando que llegue 2026”, señaló.

La presentación oficial del recorrido completo tendrá lugar el 17 de diciembre, a las 19.00 horas, en Mónaco.