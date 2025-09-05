Almeida: "Hemos hecho una etapa increíble"

El portugués Joao Almeida (UAE), ganador este viernes en L'Angliru, se felicitó de haber completando "una etapa increíble" después de imponerse en meta tras tirar toda la subida del doble campeón de Tour de Francia, el líder Jonas Vingegaard, que ni le dio un relevo ni pudo superarle al sprint.

"Esta es una victoria especial. Todavía no me lo creo. Es gracias a mis compañeros de equipo, fueron clave hoy. Hicimos una etapa increíble. Simplemente marqué mi ritmo desde abajo y lo hice lo mejor que pude", comentó.

Respecto al desenlace final de la etapa comentó que: "Jonas (Vingegaard) estuvo siempre pegado a mí. En el último kilómetro, iba al límite. Supongo que ambos estábamos al límite. Esperaba su ataque en cualquier momento y pensé que me iba a adelantar en la meta", desvelo sus temores finales con el danés.

No obstante, Almeida "conocía la meta bastante bien de hace dos años" y que sabía que si "iba primero en la última curva, luego era difícil adelantarme". "Creo que fue un día increíble. Creo que (la de L'Angrilu) es la subida más difícil del mundo. Es una locura", se congratuló.

"Motivado" para ganar La Vuelta

Y ya sobre lo que espera de lo que queda de carrera, dijo que "por supuesto" esta victoria le "motiva para ganar La Vuelta". Aunque asume que todavía tiene "mucho tiempo para recuperar a Jonas", un total de 46 segundos.

Un Vingegaard que es "un corredor con mucha clase", al que ve "fenomenal" y del que sabe que "termina muy bien las grandes carreras por etapas". "Así que es una tarea difícil. Hay que tener los pies en el suelo, pero nunca nos rendiremos", finalizó.