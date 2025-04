Almeida gana la última etapa de la Itzulia y la general por delante de Enric Mas

El ciclismo moderno es lo que se ve cada día; este sábado en la Itzulia y tantas veces en las últimas temporadas. Ha muerto la negociación de antaño, cuando directores y los mismos corredores pactaban una victoria de etapa con el viejo sentimiento, proclama de este deporte: si el que quedaba segundo hacía el trabajo sucio; es decir, atacar y romper la carrera, si el líder, sabedor de que no se le escapaba la victoria final, controlaba y se iba con él, de antemano, ya se sabía que el que no se llevaba la general se adjudicaba la victoria parcial.

Hasta ocurrió el año pasado en la Itzulia. Juan Ayuso, vencedor final, se escapó con Carlos Rodríguez. El primero se llegó el gran premio y el segundo la consolación del triunfo de etapa, la que este sábado Joâo Almeida no le entregó a Enric Mas, el líder del Movistar. El corredor portugués del UAE no le permitió al mallorquín conseguir el triunfo que tanto se le resiste. No logra una victoria desde que lo hizo, nada menos que ante Tadej Pogacar, en el Giro de Emilia de 2022.

Hizo méritos, pero cuando a falta de tres kilómetros para que acabara la sexta etapa y la ronda vasca le preguntó a Almeida si lo dejaba ganar, este respondió con un claro “no”, lo que se pudo escuchar a través del micrófono de ambiente, gracias a una de las motos que seguía la fuga de la pareja.

Almeida, uno de los corredores del UAE que debe aprovechar las oportunidades en las carreras donde no corre el jefe Pogacar, se impuso en la general final, gracias sobre todo al triunfo del jueves, en una Itzulia marcada por las ausencias de muchas figuras por culpa de la fea y grave caída del año pasado que afectó, entre otros, a Jonas Vingegaard, Primoz Roglic y Remco Evenepoel.

Mas, animador de la carrera

Gran actuación final de Mas, penalizado en la carrera por la floja contrarreloj inicial que realizó el lunes en Vitoria, pero que, poco a poco, se fue encontrando a sí mismo para acabar segundo de la general tras la tercera plaza lograda en la Volta.

Álex Aranburu consiguió en la tercera etapa la única victoria final, entre el caos y el desconcierto, porque fue por un camino equivocado por culpa de la mala señalización. Primero se la quitaron y luego se la devolvieron. Sería bueno que, en futuras ediciones, la Itzulia buscase otro colorido en las etapas para volver a atraer a las principales estrellas del pelotón mundial.