Allan Peiper, el impulsor de Pogacar, ficha por el Red Bull Bora de Evenepoel

El australiano Allan Peiper, director deportivo del UAE durante las temporadas 2019 y 2020, cuando llegó el primer Tour de Francia del esloveno Tadej Pogacar, se ha incorporado al Red Bull-Bora-hansgrohe como "asesor estratégico" dentro del departamento de rendimiento, por lo que respaldará al fichaje estrella de la formación, el belga doble campeón olímpico Remco Evenepoel.

Peiper, de 65 años, dejó su puesto como director deportivo del UAE al final de la temporada 2021 para centrarse en su lucha contra el cáncer. En esa etapa desempeñó un papel fundamental en varios éxitos importantes, incluyendo dos victorias generales de Tadej Pogacar en el Tour de Francia. A principios de 2023 se barajó la posibilidad de un regreso parcial al equipo emiratí, pero las conversaciones no se consolidaron.

"Estoy muy ilusionado de formar parte de este proyecto. Red Bull-Bora-hansgrohe ha logrado un progreso impresionante en los últimos años, y veo un gran potencial para fortalecer aún más esta estructura. Se trata de perseguir una visión deportiva clara y plasmarla en resultados diarios. Eso es lo que me motiva", afirmó Peiper quien no hará funciones de director deportivo en carrera, sino que asesorará en la planificación estratégica. Según informó el Bora en su comunicado, la misión de Piper será “convertir la visión deportiva del equipo en rendimiento diario”.

El australiano trabajará con su compatriota Zak Dempster, ex de Ineos Grenadiers, quien fue nombrado director de operaciones deportivas a principios del mes pasado. Peiper trabajará estrechamente Dempster y las distintas unidades de rendimiento del equipo para seguir afinando la dirección estratégica de Red Bull – BORA – hansgrohe y reforzar su filosofía deportiva. “Allan aporta una combinación única de experiencia, pensamiento estratégico y humanidad”, apuntó Dempster. “A lo largo de su carrera ha demostrado una gran capacidad para inspirar a los corredores y ayudar a construir equipos ganadores. Su mirada externa será un valor enorme para nosotros”.