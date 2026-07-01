Alejandro Valverde, exciclista profesional: "Correr con los Pogacar y Vingegaard es aplastante"

El deporte rey en nuestro país es el fútbol, seguido por el baloncesto. El resto se han hecho grandes gracias a los deportistas que han logrado grandes éxitos y han aumentado la popularidad de su práctica en el país. Los Miguel Induráin, 'Perico' Delgado, Óscar Freire y Alberto Contador han levantado del sofá a todos aquellos que dicen que el ciclismo es el deporte de la siesta. Alejandro Valverde Belmonte (Las Lumbreras, 1980) también forma parte de esta lista privilegiada que tantas emociones han despertado. Todos nos emocionados la tarde del 30 de septiembre de 2018, cuando 'El Bala' se proclamó Campeón del Mundo y puso la puntilla a un palmarés de leyenda.

En la semana previa del Tour de Francia, Valverde atendió a este diario en la CASA CUPRA Raval, tras un acto del Movistar Team junto a Pelayo Sánchez, donde habló de la 'Grande Boucle', su Movistar y su nueva etapa como seleccionador nacional.

Desde que te retiraste no has parado. Te vemos corriendo carreras de Gravel, como seleccionador. Este último fin de semana estuviste en Sabiñanigo en los campeonatos nacionales. ¿Con qué sensación te fuiste de Sabiñanigo? ¿Qué te pareció lo que viste?

La verdad que muy bien. Sobre todo por cómo se ha desarrollado el Campeonato en todas las categorías, sin ningún percance y todo muy bien. En la carrera profesional, tanto en crono como en la línea, los corredores que han ganado han sido justos ganadores. Fue muy dura, muy exigente y ahí no se ganaba por casualidad.

Estamos en semana de Tour y tú has corrido varios. ¿Cómo vive un corredor una semana de Tour?

La semana previa, una vez llegas, que los corredores llegaran el miércoles aquí, ya hay nervios, con muchos compromisos para aquí y para allá. Lo que quiere el corredor es empezar ya y empezar tu rutina. Se vive con tensión.

Valverde, durante el acto / Gorka Urresola

Giro, Tour y Vuelta son las tres grandes vueltas que tenemos, pero siempre se dice que el Tour es muy especial. ¿Qué tiene el Tour?

El Tour es muy especial porque es el gran escaparate a nivel mediático para todas las marcas, tanto sea de bicis, ropa, cascos, como sponsors. Es lo que hace que todo el mundo lleve su mejor versión de corredores, de ropa y de todo. Es el gran escaparate.

¿Para un español es incluso más especial que la Vuelta?

Es más especial, está claro que es más importante. ¿Que disfrutes más en el Tour que en la Vuelta? No lo creo. Si ganas el Tour, por supuesto que es más importante que ganar la Vuelta a España; aunque la Vuelta es súper importante. Pero, como disfrute de un español, yo creo que en una Vuelta se disfruta más.

Si ganas el Tour, por supuesto que es más importante que ganar la Vuelta a España; aunque la Vuelta es súper importante

¿Qué le puede aportar esta 'Grand Départ' en Barcelona a la afición ciclista que hay en nuestro país?

Al final es el mayor evento de ciclismo, lo estás celebrando en España, en Barcelona y yo creo que eso para nuestro país es muy bueno.

En cuanto al Movistar, ¿cómo les ves de cara a este Tour?

La verdad que los veo bien. Está claro que este Campeonato no ha sido el que ellos hubiesen querido, pero realmente la gran figura del equipo que es Cian Uijtdebroeks no ha corrido. La última carrera (Tour Aveurgne - Rhone - Alpes) que corrió estuvo bastante bien y yo creo que puede hacer un gran resultado.

¿Con qué resultado se puede ir el equipo satisfecho el 19 de julio?

Con un top ten y una victoria de etapa, yo creo que se pueden ir contentos.

Enric Mas en principio no va a estar en este Tour al cambiar el calendario. ¿Cómo crees que le puede venir de cara a la Vuelta para llegar más fresco que en años anteriores que ya llevaba la carga del Tour?

Yo creo que Enric, como ha cambiado de calendario, en el Giro de Italia es cierto que no estuvo para la general, pero se le vio terminar bastante bien. La última etapa de montaña lo hizo muy bien y en otra etapa hizo segundo. Ya ha corrido, ya sabe que puede tener un buen nivel, entonces puede hacer una gran preparación de cara a la Vuelta a España. Esta Vuelta a España yo creo que le va a gustar mucho, porque es por el sur, es un clima más parecido al que él tiene en Mallorca y creo que se le va a adaptar bien y que va a ser una buena Vuelta.

Esta Vuelta a España yo creo que le va a gustar mucho, porque es por el sur, es un clima más parecido al que él tiene en Mallorca y creo que se le va a adaptar bien

En clave nacional, como seleccionador, ¿cómo ves la representación española que vamos a tener en este Tour con Ayuso como principal referencia?

La representación al final es un poquito escasa, pero yo creo que Ayuso lo puede hacer bien. Tiene que centrarse, que es lo difícil de una gran vuelta, estar centrado los 21 días. Pero yo creo que tiene capacidad y mentalidad para poder hacerlo y queremos verlo delante.

Alejandro Valverde con Pelayo Sánchez, en CASA CUPRA Raval / Gorka Urresola

En tus últimos años de trayectoria profesional coincidiste con los Pogacar, Vingegaard, Evenepoel; ahora ha aparecido Seixas. ¿Qué clima se respira en el pelotón cuando están ellos en carrera y cómo es correr en una carrera con ellos?

Cuando corres con ellos, sabes que van a hacer la carrera muy dura, tanto uno como otro, sobre todo Pogacar, que UAE suele hacer las carreras más duras que Visma. Entonces correr cuando están ellos es esperar a ver qué hacen ellos, porque es complicado. Es cierto que yo coincidí con ellos; en mi último año Pogacar ya era superior, pero no tenía esta gran superioridad que tiene ahora. Entonces, la verdad que es exagerado, es aplastante.

En mi último año Pogacar ya era superior, pero no tenía esta gran superioridad que tiene ahora

¿Estás satisfecho con tu trabajo como seleccionador? ¿Cómo lo estás viviendo?

La verdad que bastante bien. El tema de ser seleccionador de un corredor élite profesional, dentro de lo difícil es más fácil que en cualquier otra categoría. Ellos tienen sus equipos, se deben a sus equipos, y entonces yo lo que puedo hacer es estar viéndolos, siguiéndolos, pero intento no descentrarles y que el mundial no sea primordial, que lo tengan en cuenta cuando vayamos a ir, que estén al máximo nivel, pero no les quiero descentrar de las obligaciones que tienen con sus propios equipos. Dentro de lo difícil es bastante fácil, otros seleccionadores tienen mucho más calendario, tienen concentraciones.

Ya hemos superado el ecuador de la temporada y quedaun poco más de dos meses para el mundial en Montreal que, además, va a ser con el mismo recorrido que la clásica. ¿Ya tienes idea de qué equipo vas a llevar si todo el mundo está sano? ¿Cómo lo visualizas?

Noticias relacionadas

De momento, todos los que tengo en mente están sanos y están bien. Viendo también este campeonato, a lo mejor hay algún corredor que tenía en mente, pero no tanto, y después del campeonato hay que empezar a pensar en ellos, por supuesto. Entonces, los tengo ahí en la cabeza, pero aún es muy pronto para decidir, porque se pueden poner en forma, perderla y volver a ponerse en forma.