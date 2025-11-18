Aleix Espargaró deja el ciclismo para centrarse en MotoGP

El camino como ciclista de Aleix Espargaró parece haber llegado a su fin. El catalán, gran aficionado al ciclismo, fichó el año pasado como embajador del Lidl-Trek, con el que llegó a participar en el Tour de Austria y en el Circuito de Getxo y unos meses después ha anunciado su baja.

El de Granollers ha combinado su rol en el conjunto ciclista con su trabajo como probador de Honda en el Mundial de MotoGP, un binomio que se le ha hecho difícil de complementar. De hecho, el piloto ha tenido varias apariciones en el presente Mundial, la última de ellas este fin de semana en el GP de Valencia, y continuará en su papel de probador de cara a el próximo curso en el que Honda está llamada a dar un paso adelante.

A tiempo completo con Honda

La escudería japonesa ha conseguido este curso mejorar su situación e incluso ha sumado un podio con Joan Mir. Buenos resultados que le han generado el cambio de Rango de concesiones del D al C y por tanto una nueva dinámica de trabajo.

En este contexto, según relató el propio piloto, Honda le pidió tomar una decisión. “En Barcelona hubo un punto de inflexión. Alberto Puig (team manager de HRC Honda) me dijo que conocía mi pasión por las bicicletas, pero me dijo que si estaba en Honda, tenía que estar más concentrado en las motos. Tampoco sabía como calibrar mi rol de testeador. Pensaba que podía estar en los dos mundos y no ha sido así”, comentó el pasado fin de semana en Valencia, recordando que "estos tres últimos meses, he vivido en Malasia, no he podido subir a la bici".

Con esta situación, Aleix confirmó que continuará entrenando con el Lidl Trek pero sin hacer carreras como ciclista profesional, y se dedicará a tiempo completo a continuar evolucionando la Honda. "Alberto y los japoneses me dijeron en Barcelona que el desarrollo el año que viene será el doble. Seguiré con la moto de 2026 y empezaré con la 27 con los Pirelli, así que estaré más centrado en Honda", aseguró.

Esta temporada Espargaró ha participado en dos carreras con 'wild card' en el Gran Premio de Jerez y en el Gran Premio de Gran Bretaña. Posteriormente sustiuyó al lesionado luca Marini en Assen en el mes de junio y volvió a la pista para el Gran Premio de Catalunya. Debía subirse también a la moto en Austria y Hungría pero su lesión tras una caída en el Tour de Austria le impidió estar presente.

En Valencia cerró la temporada con una nueva invitación, aunque problemas mecánicos tras una pequeña colisión con Morbidelli en la salida le impidió finalizar. De cualquier manera, el objetivo de Honda pasaba por un séptimo lugar de uno de sus pilotos, para conseguir el nuevo rango de concesiones, y Luca Marini cumplió finalizando en esa plaza.