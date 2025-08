Aleix Espargaró debuta en el Circuito de Getxo: "Era uno de mis sueños"

El expiloto de MotoGP no deja de perseguir las competiciones sobre las dos ruedas. Tras el anuncio de su retirada en la categoría reina, Aleix Espargaró dio el salto a las competiciones de ciclismo de la mano del Lidl-Trek. La última cita llegó en el Circuito de Getxo y el de Granollers participó junto a algunas celebridades como Juan Ayuso. A pesar de la caída durante el Tour de Austria, el expiloto catalán de MotoGP ha regresado a las pruebas de ciclismo. El pasado domingo fue la primera vez que Espargaró tuvo la oportunidad de participar en la primera clásica y lo hizo en Euskadi. "Me hace mucha ilusión, es la cuna del ciclismo" explicó Aleix a 'El Correo'.

La emoción de la carrera

Aunque las competiciones sean algo común en el día a día del expiloto catalán, los nervios seguían presentes en el domingo de carreras. "Era uno de mis sueños estar aquí. Ahora tengo que intentar templar los nervios y disfrutar. Tengo un equipo con mucha experiencia, voy a intentar seguirles" comentó antes de la salida.

Juanpe López (décimo en el Giro 2022); Carlos Verona (vigesimocuarto en el Tour 2024) y Quinn Simmons acompañaron a Aleix en la nueva experiencia. La incorporación al pelotón la vivió con respeto e ilusión tal y como afirmó él mismo.

La caída en Austria

"Ha quedado un poco dañado, pero he seguido en los entrenamientos y aquí estoy. Aprendí muchísimo de la carrera, la caída fue mala suerte" detalló el catalán sobre su lesión. Por otro lado, en 2020 el Circuito de Getxo actualizó el trazado e incorporó la intensa subida a Pike Bidea. Una larga pendiente de dos kilómetros y rampas del 20%. "Me han hablado de ello, he visto muchos vídeos. Será duro" afirmó.

El '41'

Al igual que lo hacía en MotoGP, Aleix completó la carrera con el apreciado número '41'. "Que me lo den aquí... Es otra liga" comentó emocionado. A pesar de las caídas, Aleix Espargaró está cosechando buenos resultados junto a su nuevo equipo y esto le está abriendo nuevas oportunidades. Aunque, todavía se desconoce en qué citas volverá a participar.