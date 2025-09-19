Alberto Contador: "Todos vemos que lo de Palestina es atroz, pero creo que se superó algún límite"

El exciclista Alberto Contador manifestó a EFE este viernes que todos coinciden en que la situación que vive Palestina es "atroz" y que considera "lógico" que la gente se manifieste para mostrar su condena, si bien agregó que con las protestas en la LaVuelta por la presencia de un equipo israelí se superaron algunos límites, especialmente en la etapa final en Madrid.

"Yo lo he vivido tanto como comentarista como estando 'in situ' en la carrera. Creo que al final hay una cosa en la que todos coincidimos y es que es atroz lo que estamos viendo en Palestina y considero que es normal que la gente se manifieste. Lo que también considero es que hay muchas formas de hacerlo y en algunos momentos quizá sí que se pasó a algún límite", dijo Contador en Oliva (Valencia) en la presentación de la prueba ciclista GF Alberto Contador.

A favor de las manifestaciones, pero contrario a bloquear la carrera

"Creo que era muy bonito ver a tantísima gente con la bandera -palestina- ir de forma pacífica con la familia, pero quizá bloquear LaVuelta o cancelarla -la última etapa- no sé hasta qué punto quizá era la mejor forma de manifestarse", añadió en declaraciones a la Agencia EFE el ganador de los Tour 2007 y 2009, Giro 2008 y 2015 y La Vuelta 2008, 2012 y 2014, entre otras carreras.

También destacó los "grandísimos esfuerzos" que hay que hacer para organizar una Vuelta a España, "que es una empresa privada". Además recalcó que la organización "no tiene ninguna potestad ni ninguna posibilidad de poder dejar fuera al equipo Israel Premier TEC" y admitió que fue una situación "complicada para todos".

Contador comentó que lo vivido el domingo en la etapa final fue "duro de ver y de vivir" y que "quizá, la lástima es que esto al final está llevando a una polarización de la sociedad que creo que no es buena para nadie", concluyó.