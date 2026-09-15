Alberto Contador: "Mi ídolo era Armstrong porque fue la época en que empecé a tener interés en la bicicleta, aunque también me he fijado mucho en las victorias de Miguel Induráin y en la forma de escalar de Pantani"

Alberto Contador ha reconocido en varias ocasiones que Lance Armstrong fue uno de sus primeros ídolos, precisamente porque coincidió con la época en que comenzó a interesarse por el ciclismo. Sin embargo, el ciclista madrileño también ha admitido que siguió muy de cerca las victorias de Miguel Induráin y que se inspiró especialmente en la forma de escalar de Marco Pantani.

Su trayectoria como ciclista refleja esa mezcla de influencias. Contador admiraba el dominio de Armstrong en el Tour, el éxito de Induráin en las grandes vueltas y el estilo agresivo y espectacular de Pantani en la montaña. Esa combinación de referencias le ayudó a construir su propia identidad dentro del pelotón.

Armstrong, ídolo de la infancia

Contador ha explicado que Armstrong fue su ídolo porque fue el ciclista que estaba en lo más alto cuando él empezó a seguir el deporte. El estadounidense ganó siete Tours de Francia entre 1999 y 2005, años en los que Contador pasaba de ser un niño a un adolescente, cuando más pasión comenzó a sentir por el deporte.

Lance Armstrong, vestido con el jersey amarillo del Tour / EFE

Pero la admiración no se limitaba únicamente al aspecto deportivo. Armstrong también representaba una historia de superación tras vencer al cáncer, algo que inspiró a muchos ciclistas de su generación, incluido Contador. De hecho, el español llegó a pedir el libro “Mi vuelta a la vida”, donde Armstrong explica cómo derrotó la enfermedad, y sacó de esas páginas motivación para volver a la bicicleta tras sus propios problemas de salud.

Induráin, héroe nacional

Aunque Armstrong fue su ídolo principal, Contador también siguió muy de cerca la carrera de Miguel Induráin. El navarro ganó cinco Tours consecutivos entre 1991 y 1995, un periodo en el que Contador tenía entre 8 y 12 años. Veía las cintas de los Tours de Induráin junto a su hermano Fran en ese momento en el que todo el mundo “amaba a Induráin”.

Miguel Induráin, exciclista / EFE

Aunque, eso sí, ha reconocido que no pudo vivir los momentos de Induráin con la misma intensidad que los de Pantani, porque solo le vendían lo que hacía el navarro y no podía seguir otras carreras con tanto detalle. Sin embargo, las victorias de Induráin en el Tour y en otras grandes vueltas le marcaron profundamente y le sirvieron de referencia como ciclista español.

Pantani, la inspiración en la montaña

Si Armstrong fue su ídolo absoluto e Induráin su héroe nacional, Marco Pantani fue su inspiración en la montaña. Contador ha reconocido en múltiples ocasiones que “El Pirata” fue el ciclista que más le influyó en su forma de entender las etapas de alta montaña.

El ciclista madrileño eligió a Pantani como su mayor inspiración porque se veía reflejado en él. Ambos eran escaladores puros, con un estilo agresivo y espectacular. Contador dijo que “nunca ha existido un corredor tan emocionante como él” y que le encantaba que le compararan con Pantani por sus habilidades en la montaña.