Alberto Contador, exciclista y ganador del Tour, sobre su desayuno: "Para acabar, me hacía una tostada de Nutella bien cargada"

Alberto Contador está considerado como uno de los grandes referentes del ciclismo español y conquistó dos Tours de Francia, dos Giros de Italia y tres Vueltas a España. Desde que puso fin a su etapa como profesional, el madrileño continúa muy ligado a este deporte como comentarista y, durante una retransmisión en Eurosport, compartió algunos recuerdos de los años en los que peleaba por ganar las grandes vueltas.

Entre ellos habló de un aspecto al que siempre dio una enorme importancia: la alimentación. Contador explicó cómo afrontaba el desayuno antes de las etapas más duras y reconoció que aquella primera comida del día era casi una parte más del entrenamiento.

"Siendo el líder no te podías permitir tener un día malo, sin energía. Tenía que salir con los depósitos a reventar. Me obligaba a comer", confesó el exciclista.

Alberto Contador es, hasta la fecha, el último español vencedor de la Vuelta (2014) / E

Su desayuno estaba pensado para llenar al máximo las reservas de energía antes de afrontar varias horas de esfuerzo: "Con arroz blanco, una tortilla y un poquito de jamón y queso. Y todo, con aceite a base de bien. Para acabar, me hacía una tostada de Nutella bien cargada y, a lo mejor, me apetecía un croissant que había en el buffet".

Con el paso de las temporadas fue haciendo algunos ajustes en su alimentación y uno de los cambios que mejores resultados le dio fue incorporar avena a su desayuno: "Introduje la avena, energía lenta, y me funcionó muy bien".

El madrileño también aprovechó para reflexionar sobre cómo ha evolucionado el ciclismo desde su retirada y aseguró que la preparación de los corredores ha cambiado de forma radical: "¿Qué es lo que más marca la diferencia en este ciclismo? La nutrición, sobre todo, y la recuperación. También tomaba barritas y geles, pero hoy la nutrición es increíble. Nunca pesaba lo que comía en la báscula, pero sentía mi cuerpo y sabía lo que necesitaba".

El exciclista Alberto Contador durante la presentación de la prueba ciclista GF Alberto Contador / EFE/Eusebio Calatayud

Contador cree que la tecnología ha llevado ese control a un nivel que hace unos años parecía impensable: "Estaba en un equipo grande de 70 personas, ahora somos más de 100. Ahora entrenan con parches que miden el nivel de azúcar en sangre para saber el grado de asimilación de un gel, estudian los minutos que tarda en llegar al cuerpo, miden la temperatura de la piel para saber cómo funciona el corazón, saben cuál es la temperatura óptima para estimular la recuperación: todo es mucho más científico".

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Aun así, reconoce que sigue echando de menos el valor que tenían las sensaciones del deportista: "Sentía mi cuerpo y era maravilloso; eran mis sensaciones; podías tener más o menos sensibilidad y marcar la diferencia. Hoy todo está calculado: son más que números".