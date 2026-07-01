Albert Bosch y Veritas se unen al reto "Re-Cycling The World", una travesía europea en bicicleta por la sostenibilidad y la salud

El aventurero y divulgador Albert Bosch y la cadena de supermercados ecológicos Veritas presentan "Re-cycling the World", una expedición en bicicleta que conectará Galway (Irlanda) con Estambul (Turquía). El proyecto, que se iniciará el próximo 20 de agosto, nace bajo una premisa compartida: la bicicleta es el medio, la aventura es el objetivo; mientras que el buen liderazgo y la sostenibilidad son el propósito.

La expedición también cuenta con el soporte técnico de Benros, marca de bicicletas premium artesanales, que ha diseñado una exclusiva siguiendo una filosofía de cero sobrestock y de máxima durabilidad. Está previsto que Albert Bosch llegue a Estambul el 5 de octubre, en un trayecto que se documentará con detalle a través de la cuenta de Instagram @recyclingtheworld.

Esta travesía de cerca de 6.000 kilómetros que cruzará Europa de punta a punta, desde el Atlántico hasta el Bósforo, representa la primera etapa de un ambicioso proyecto global para cruzar los cinco continentes. Para Albert Bosch, un referente en retos extremos como la travesía de la Antártida o el Dakar eléctrico, este viaje es una plataforma para repensar, reconectar y reaccionar ante la emergencia climática.

Veritas se une a esa misión como aliado estratégico, aportando la visión de una alimentación consciente como motor del cambio. "Albert personifica la gestión del cambio que necesitamos como sociedad. Él no sólo pedalea para unir dos puntos geográficos, sino para conectar conciencias; su viaje es el reflejo de la transición que necesitamos: más pausada, más consciente y profundamente respetuosa con los recursos que nos mantienen vivos", afirma Silvio Elías, presidente y fundador de Veritas.

Nutrición consciente y transparencia en su origen

Como parte del equipamiento minimalista de la expedición, Albert contará con el soporte nutricional de Veritas, basado en productos de alta calidad y energía limpia. Uno de los momentos clave de la ruta será su etapa en Freiburg (Alemania) para visitar Taifun-Tofu, socio estratégico de Veritas.

Este encuentro servirá para documentar la excelencia de la proteína vegetal ecológica europea, un alimento clave tanto para el alto rendimiento del aventurero como para la dieta saludable de los consumidores.

Compromiso con el territorio: protección de bosques maduros

El proyecto tiene una vertiente solidaria activa bajo el paraguas de Rewilding Europe. Durante toda la ruta, se activará una campaña para apadrinar kilómetros (10€/kilómetro) con el objetivo de proteger bosques maduros y centenarios a través de la Fundació SELVANS. Estos ecosistemas, de entre 75 y 100 años, representan los entornos de mayor valor biológico terrestre y son el objetivo final de esta pedalada por el futuro del planeta.