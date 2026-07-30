Alaphilippe, el mosquetero que devolvió la ilusión a Francia en el Tour: “Vestir de amarillo fue un sueño”

El Tour de Francia 2026 cerró el telón el pasado domingo, y con él apunta a despedirse uno de los últimos grandes corredores que ha dado el ciclismo galo. Después de ocho participaciones, Julian Alaphilippe parece haber tomado la decisión de dar un paso al lado en la 'Grande Boucle' para centrar sus energías en otros retos de cara a su último año de contrato con el Tudor Cycling Team. Si bien es cierto que 'Loulou' no quiso cerrar la puerta de forma definitiva, sus declaraciones antes de la última etapa parecen dejar claro que no estará presente en la próxima edición.

"Sí, este podría ser mi último Tour. En los últimos años he sentido que me acerco al final de mi carrera, pero todavía tengo un año de contrato. Con 34 años ya no eres tan joven para el ciclismo, pero sí para la vida, y espero poder disfrutarla al acabar mi carrera", declaró el galo en una última comparecencia ante la prensa que suena a despedida.

Si bien es cierto que su nombre no se encuentra en el prestigioso palmarés de la competición, Alaphilippe ha dejado una huella imborrable en el Tour de Francia. El 'mosquetero' se apuntó seis victorias de etapa a lo largo de sus ocho participaciones y en 2018 lideró la clasificación de montaña, aunque su mayor hito en la carrera llegó al año siguiente en una edición en la que toda Francia llegó a soñar con la posibilidad de tener a un nuevo campeón. A pesar de terminar cediendo en la recta final ante Egan Bernal, Alaphilippe puede presumir de haber lucido el prestigioso maillot amarillo durante 14 días.

Julian Alaphilippe, con el maillot amarillo que acredita al líder del Tour de Francia / EFE

"Llevar el maillot amarillo fue un sueño. Lo soñé de pequeño y también desde que me convertí en profesional, igual que el resto del pelotón. Nunca olvidaré la primera vez que me vestí de amarillo, fue uno de los grandes momentos de toda mi carrera", explicó Alaphilippe a SPORT al final de la segunda semana de competición del Tour de Francia, cuando la posibilidad de que estuviésemos asistiendo a su última participación todavía no sonaba con tanta fuerza.

Pero el impacto de Alaphilippe en el mundo del ciclismo no se limita a sus actuaciones en el Tour. Los mayores éxitos del mosquetero llegaron en las carreras de un día, destacando su bicampeonato mundial en 2020 y 2021 y su victoria en la Milán-San Remo de 2019, además de los seis podios que atesora entre 'La Classicissima', la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía. Tres victorias en la Flecha Valona, una Strade Bianche y los triunfos en San Sebastián y Québec terminan de redondear un palmarés de leyenda.

Julian Alaphilippe, con el maillot arcoíris que distingue al campeón del mundo / EFE

El líder espiritual del Tudor

Tras años repletos de éxitos, Alaphilippe cambió los colores del Soudal Quick-Step por los del Tudor para asumir un rol muy diferente al que venía desempeñando, el de aportar experiencia a un grupo plagado de jóvenes talentos. "Sé que he dejado atrás mis mejores años, pero todavía tengo una motivación enorme para dar lo mejor de mí y poder ayudar a mi equipo y a mis compañeros", nos resumió el galo.

El impacto de Alaphilippe dentro del Tudor queda patente cuando preguntas por su figura a los diferentes integrantes del equipo. Desde los mecánicos hasta el CEO, pasando por sus compañeros, todas las voces coinciden en la importancia de 'Loulou' dentro de una estructura que todavía está dando sus primeros pasos dentro del WorldTour.

Una de las más sinceras muestras de admiración llegó por parte de Marc Hirschi, rival habitual del galo antes de que ambos recalasen en el Tudor. "En el pasado nos enfrentamos en muchas carreras, pero antes veía sus actuaciones por televisión. A mí, personalmente, me ha ayudado mucho, su experiencia es un gran valor para el equipo tanto en la carrera como fuera de ella".

Para Addy Engels, director deportivo que trabajó para el Team Visma durante más de una década y acostumbrado a tratar con algunas de las grandes estrellas del pelotón, el papel de Alaphilippe dentro del equipo tiene un valor incalculable. "Contar con Julian es realmente importante para el equipo. Es una inspiración para todos los corredores porque le puedes ver sufrir sobre la bicicleta pero nunca con la cabeza agachada, y eso es realmente motivante. Sólo siento admiración hacia él, fue un gran campeón que ahora es capaz de pedalear por el equipo y dar lo mejor de sí para ayudar a sus compañeros".

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En este nuevo rol también fue destacado por Raphael Mayer, CEO del equipo: "Fichamos a Julian no solo porque es un gran ciclista, sino también por su experiencia y todo lo que puede aportar al equipo. Él ha vivido todas las caras del ciclismo: ha ganado, ha perdido y ha sufrido, y poder compartir esta experiencia con el equipo es realmente valioso".