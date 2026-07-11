Aitor Viribay, fisiólogo e "inventor" del gel de lactato, revoluciona el Tour: "Del top 10, lo estarán usando uno o dos”

El ExoLactate lleva semanas de conversación en algunos círculos de la élite del deporte, entre ellos, el del pelotón del Tour de Francia. Como ya explicamos en Sport, Aitor Viribay, el fisiólogo vasco que ha creado junto a Dani Lasa y Juan Carlos Arboleya el primer lactacto exógeno, sabe exactamente qué está pasando ahí dentro, pero elige las palabras con cuidado. No porque tenga algo que esconder, sino porque los datos son prometedores y la tentación de exagerar es la trampa habitual de cualquier novedad en nutrición deportiva.

"Los tres somos científicos, nos hemos enfocado en un desarrollo científico", explica Viribay explica en declaraciones al diario MARCA. "No somos gente de negocios. Nos queremos enfocar más en esa vertiente: que hayamos hecho un desarrollo científico, que traemos a la mesa, que todo el mundo pueda decir que es un aporte al campo".

¿Cuánto ExoLactate se toma en el Tour?

La pregunta es inevitable y Viribay la responde sin esquivarla, aunque con matices. En el ciclismo profesional actual, donde los corredores ingieren hasta 120 gramos de carbohidratos por hora durante las etapas más duras, el lactato exógeno se suma como una capa más de combustible sobre una estrategia nutricional ya muy sofisticada.

Así luce el envase del primer gel de lactato exógeno del mercado / FLF

"Probablemente se estarán tomando, vamos a decir eso, igual las horas más tranquilas dos geles por hora y las horas más extremas hasta cuatro geles por hora", concreta Viribay. Y añade la estimación que más interés ha generado: "Del top 10 del Tour, lo estarán usando uno o dos corredores".

La cifra puede parecer pequeña, pero dice mucho del momento en que se encuentra el producto. El ExoLactate no ha llegado como una campaña de marketing masivo. Ha entrado por la puerta de los equipos que trabajan con Viribay, se ha probado en condiciones reales de carrera y está empezando a hacerse un sitio en los bolsillos de los mejores corredores del mundo.

No es solo para el pelotón profesional

Viribay insiste en un punto que conviene no perder de vista: esto no es un suplemento exclusivo para profesionales. "Cualquier deportista amateur se puede beneficiar de ese gel, tomado desde uno o dos hasta tres por hora", señala. "En los más adaptados, pues yo qué sé, Quebrantahuesos, está claro que hay ciclistas que corren la Quebrantahuesos que se pueden perfectamente tomar tres geles por hora".

El límite lo pone el sentido común y la duración del esfuerzo. "Si necesito apoyo para correr 40 minutos, no necesito tres geles, ni mucho menos", advierte. El contexto lo cambia todo: nivel, duración, intensidad, adaptación digestiva y objetivo son los factores que determinan cuánto tiene sentido tomar.

El trail, otro terreno natural para el ExoLactate

En el mundo del trail, donde los esfuerzos se prolongan durante horas y la fatiga neuromuscular puede ser tan determinante como el agotamiento energético, el producto también encuentra su lugar. "Aquel que hace un top-20 en una carrera de trail, ya no te digo que no. En una carrera de trail más de pueblo, por supuesto, lo pueden estar tomando dos geles o tres geles por hora", apunta Viribay que, desde su fichaje por Salomon, ejerce de maestro en este ámbito de Jan Torrella, uno de los grandes nombres del trail español.

Jan Torrella está viviendo un gran 2026 / UTMB

La frontera ya no está solo en el pelotón profesional. Está también en los tails largos, en las marchas cicloturistas y en cualquier deportista que haya entrenado su sistema digestivo para absorber energía a alta intensidad.

Ese es el perfil al que el ExoLactate puede aportar más, y el que Viribay tiene en mente cuando habla de llevar al mercado lo que hasta ahora era solo un concepto de laboratorio.