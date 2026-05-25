El agente de Pogacar tiene un objetivo con Paula Blasi: "Quiero que sea la primera ciclista con un millón de euros de salario"

El fútbol lleva décadas familiarizado con la figura del superagente, ese intermediario que mueve millones, negocia en servilletas y habla de tú a tú con los dueños de los grandes clubes. El ciclismo, más lento en adoptar ciertas dinámicas del deporte profesional, también tiene ya al suyo. Se llama Alex Carera, es italiano, y en su cartera guarda nombres como Tadej Pogacar o la española Paula Blasi.

En una extensa entrevista concedida a The Athletic, Carera abrió la puerta de una profesión que aún genera cierto misterio en el mundo de la bici. "Si quieres ser un buen agente, tienes que trabajar 24 horas al día, siete días a la semana. No tienes ni Navidad ni fines de semana", explicó. "Pero si trabajas con pasión, todos los días son vacaciones". Una filosofía que resume bien cómo entiende su trabajo: con implicación total, sin horarios y con una capacidad de negociación que él mismo ilustró con una anécdota reveladora.

Carera recordó cómo cerró la renovación de Fabio Aru con el Astana en condiciones que rozan la leyenda. Tres horas de conversación con el propietario del equipo, un traductor de por medio, las agujas del reloj marcando las tres de la mañana y, cuando todo parecía agotado, una servilleta sobre la mesa. "Cogí una servilleta y anoté lo que habíamos hablado. 'Este es el documento que confirma el acuerdo'", relató. Le hicieron una foto y se la enviaron a Vinokourov de madrugada. A las ocho de la mañana, el teléfono sonó: "¡Joder, es la firma del jefe!". El resultado: un contrato de 1,5 millones de euros anuales durante tres temporadas para el ciclista sardo.

Paula Blasi, al ataque, en el Angliru. / LA VUELTA / CXCLING

Pero si hay una relación que define el trabajo de Carera en la actualidad, esa es la que mantiene con Pogacar. El esloveno es el mejor ciclista del mundo, y gestionar ese tipo de perfil exige algo más que capacidad contractual. "Pogacar y yo no siempre estamos de acuerdo, y él comparte su opinión igual que yo", reconoció el agente. "Pero le alegra que su representante no solo le apoye cuando gana. Es importante estar con el ciclista tanto como sea posible". Una lealtad que, según Carera, va más allá del rendimiento deportivo.

Y luego está Paula Blasi. La catalana ha firmado una primera parte de temporada extraordinaria: campeona de la Amstel Gold Race y de La Vuelta Femenina y esta misma semana se impuso en la Durango - Durango. Para Carera, no es solo una cliente destacada, es un proyecto personal. "Mi objetivo es que Paula Blasi sea la primera ciclista en tener un salario de un millón de euros", afirmó con una convicción que no deja lugar a la duda. "Ese es mi objetivo porque ella es la futura estrella del ciclismo".

El ciclismo femenino vive un momento de expansión sin precedentes, con más equipos de categoría WorldTour, más cobertura mediática y contratos cada vez más ambiciosos. Que alguien como Carera ponga nombre y cifra a ese techo es, en sí mismo, una declaración de intenciones sobre hacia dónde se dirige el deporte.