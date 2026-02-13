Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

De Van Aert a Marianne Vos: la fundación Xana subasta piezas únicas del ciclismo de élite

La iniciativa, activa desde este viernes 13 de febrero y hasta el 20, incluye zapatillas Nimbl y equipación usada en carrera por figuras como Wout van Aert, Marianne Vos o Pauline Ferrand-Prévot

Algunos de los objetos subastados por la Fundación Xana

Javier Giraldo

La fundación Xana, impulsada por el entrenador del PSG, Luis Enrique, pone en marcha desde este viernes 13 de febrero y hasta el próximo día 20 una subasta benéfica online con artículos profesionales de ciclismo que prometen convertirse en piezas muy codiciadas por aficionados y coleccionistas.

La acción reúne material de alto rendimiento y equipación utilizada en competición por algunos de los nombres más reconocidos del pelotón internacional, con un componente emocional añadido: cada objeto busca sumar para una causa solidaria.

Entre los artículos disponibles destacan zapatillas Nimbl, la prestigiosa firma italiana de alto rendimiento, además de prendas y material que han estado presentes en el máximo nivel del ciclismo.

La subasta incluye piezas usadas por grandes figuras como Marianne Vos, Wout van Aert, Pauline Ferrand-Prévot, Olav Kooij y Victor Campenaerts, lo que convierte el lote en un auténtico escaparate de “objetos de colección” con historia: artículos que han vivido desde dentro la exigencia, la presión y la épica de la élite.

Las zapatillas de Vos

La iniciativa se enmarca en la colaboración entre la fundación Xana y Nimbl, que recientemente impulsaron una edición limitada de zapatillas con un diseño exclusivo inspirado en la fundación.

Un proyecto conjunto que refuerza la idea de tender puentes entre deporte y solidaridad: dar un nuevo propósito a productos vinculados al rendimiento, el sacrificio y la competición para transformarlos en apoyo directo a quienes más lo necesitan.

La subasta estará abierta durante una semana a participantes de todo el mundo, con el objetivo de movilizar a la comunidad ciclista —seguidores, coleccionistas y colaboradores— en torno a un gesto solidario con impacto real.

Una iniciativa muy personal de Luis Enrique

La Fundación Xana nació con el propósito de ayudar a niños y niñas con enfermedades graves y a sus familias, ofreciendo un apoyo tanto asistencial como emocional a través de distintos programas: desde alojamiento y ayuda logística hasta acompañamiento emocional durante la enfermedad, el final de vida y la gestión del duelo.

Luis Enrique Martínez y Elena Cullell son los patronos fundadores de esta fundación familiar y sin ánimo de lucro, inspirada en la sonrisa de Xana Martínez Cullell y en su manera de entender la felicidad: compartiéndola con los demás.

