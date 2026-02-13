De Van Aert a Marianne Vos: la fundación Xana subasta piezas únicas del ciclismo de élite

La fundación Xana, impulsada por el entrenador del PSG, Luis Enrique, pone en marcha desde este viernes 13 de febrero y hasta el próximo día 20 una subasta benéfica online con artículos profesionales de ciclismo que prometen convertirse en piezas muy codiciadas por aficionados y coleccionistas.

La acción reúne material de alto rendimiento y equipación utilizada en competición por algunos de los nombres más reconocidos del pelotón internacional, con un componente emocional añadido: cada objeto busca sumar para una causa solidaria.

Entre los artículos disponibles destacan zapatillas Nimbl, la prestigiosa firma italiana de alto rendimiento, además de prendas y material que han estado presentes en el máximo nivel del ciclismo.

La subasta incluye piezas usadas por grandes figuras como Marianne Vos, Wout van Aert, Pauline Ferrand-Prévot, Olav Kooij y Victor Campenaerts, lo que convierte el lote en un auténtico escaparate de “objetos de colección” con historia: artículos que han vivido desde dentro la exigencia, la presión y la épica de la élite.

Las zapatillas de Vos / -

La iniciativa se enmarca en la colaboración entre la fundación Xana y Nimbl, que recientemente impulsaron una edición limitada de zapatillas con un diseño exclusivo inspirado en la fundación.

Un proyecto conjunto que refuerza la idea de tender puentes entre deporte y solidaridad: dar un nuevo propósito a productos vinculados al rendimiento, el sacrificio y la competición para transformarlos en apoyo directo a quienes más lo necesitan.

La subasta estará abierta durante una semana a participantes de todo el mundo, con el objetivo de movilizar a la comunidad ciclista —seguidores, coleccionistas y colaboradores— en torno a un gesto solidario con impacto real.

Una iniciativa muy personal de Luis Enrique

La Fundación Xana nació con el propósito de ayudar a niños y niñas con enfermedades graves y a sus familias, ofreciendo un apoyo tanto asistencial como emocional a través de distintos programas: desde alojamiento y ayuda logística hasta acompañamiento emocional durante la enfermedad, el final de vida y la gestión del duelo.

Luis Enrique Martínez y Elena Cullell son los patronos fundadores de esta fundación familiar y sin ánimo de lucro, inspirada en la sonrisa de Xana Martínez Cullell y en su manera de entender la felicidad: compartiéndola con los demás.