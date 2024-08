Van Aert: "Me considero un corredor ganador"

El belga Wout Van Aert, líder de la Vuelta y vencedor al esprint en Castelo Branco, rompió una sequía de 6 meses sin ganar, además con un recuerdo especial de levantar los brazos con el jersey rojo de líder.

"Ha sido muy especial ganar en la Vuelta con el maillot rojo. He tenido un año difícil, y el camino para llegar hasta aquí ha sido largo. Un triunfo muy especial, como el que conseguí en el Tour gané con el maillot amarillo", dijo Van Aert tras imponerse al esprint en Castelo Branco.

Según Van Aert, "aquel día en el Tour fue uno de mis mejores días como ciclista, y hoy también ganar con el maillot rojo es todo un orgullo", recalcó.

Aunque llevaba 6 meses sin levantar los brazos, la última victoria fue la Kuurne-Bruselas del 25 de febrero, el belga, bronce en la crono olímpica de París, dijo no haber sentido ningún tipo de presión.

"No tenía ninguna presión, me considero un corredor ganador, sé que mi función es apoyar al equipo y luchar por alguna victoria. Seis meses sin ganar es difícil, pero ganar hoy motiva para seguir buscando más etapas. No estaba preocupado, hoy ha sido el día, y es muy especial", explicó.

Preparado para ayudar a Kuss

Ante la etapa de este martes con final en el Pico Villuercas, en Extremadura, Van Aert dijo estar preparado para ayudar al líder del equipo, Sepp Kuss, pero no terminará sus ambiciones de buscar más triunfos de etapa.

"Veremos qué pasa mañana en la montaña y en los días posteriores. Toca ayudar al equipo, pero seguro que llegarán más oportunidades, bien en la montaña o entrando en las fugas", concluyó.