Van Aert conquista la Vuelta a Dinamarca con autoridad

Wout van Aert confirmó este domingo su dominio en la Vuelta a Dinamarca al proclamarse campeón de la clasificación general tras una última etapa que terminó con victoria del danés Rasmus Sojberg Pedersen, vencedor de un accidentado esprint final.

El ciclista del Visma | Lease a Bike, que había dejado prácticamente sentenciada la carrera con sus triunfos en las tres primeras etapas, cruzó la meta en undécima posición, un resultado suficiente para asegurar el triunfo final con un tiempo acumulado de 19h22:23.

Van Aert aventajó en 21 segundos al eslovaco Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) y en 28 al danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility), segundo y tercer clasificado de la general, respectivamente.

Otro éxito para una temporada brillante

El belga suma así la 57.ª victoria de su carrera y añade un nuevo título a un 2026 en el que ya había conquistado la prestigiosa París-Roubaix, donde superó al esloveno Tadej Pogacar, reciente ganador de su quinto Tour de Francia.

La quinta y última etapa, disputada entre Køge y Rødovre sobre un recorrido de 126 kilómetros, estuvo marcada por un esprint caótico en el que varios corredores se vieron involucrados en una caída en los metros finales.

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El gran beneficiado fue el local Rasmus Sojberg Pedersen, que levantó los brazos ante su público por delante del alemán Max Walscheid (Lidl-Trek) y del belga Tom Crabbe (Team Flanders-Baloise), segundo y tercero, respectivamente.