Adiós al Israel Premier Tech: el equipo anuncia un cambio de nombre y una profunda reestructuración

Giro radical en la estructura del Israel Premier Tech. A través de un comunicado oficial, el equipo ciclista ha anunciado que dejará de estar ligado al país de Israel, cambiando de nombre y remodelando por completo su estructura interna.

Si bien es cierto que detalles relevantes como el nuevo nombre y la redefinición del organigrama interno todavía están por anunciarse, el primer gran movimiento del equipo es separar caminos de Sylvan Adams, hasta ahora máximo mandatario del equipo e intimo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Según el comunicado del equipo, Sylvan Adams "decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo". Esta decisión responde a la tensión creciente en los últimos meses, que ha llevado a la dirección a reconocer la necesidad de un cambio y, por consecuencia, mover ficha para hacerlo posible.

La decisión, como es lógico, ha estado profundamente condicionado por todo lo sucedido en la Vuelta a España 2025, donde las protestas contra el genocidio de Israel en Gaza acapararon todos los focos. Estas comenzaron en la contrarreloj por equipos de Figueres, momento en que la competición entró en territorio español, y se extendieron hasta la etapa final, que tuvo que ser suspendida por la presión de los manifestantes.

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, durante la última etapa de la Vuelta a España / EFE/Rodrigo Jiménez

El comunicado completo del Israel Premier Tech

"Hace once años, se fundó el equipo de Cycling Academy con la visión de nutrir a jóvenes talentos de países ciclistas no tradicionales, incluido Israel, brindando a los aspirantes a ciclistas un camino claro hacia el ciclismo profesional.

Durante los últimos 11 años, el equipo, que evolucionó a Israel – Premier Tech hace cuatro años, ha experimentado los altibajos propios del deporte profesional, desde la alegría de ver a nuestros corredores ganar etapas del Tour de Francia hasta el desafío del descenso y la remontada al WorldTour. Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo.

El equipo se enorgullece de sus logros en la carretera, pero aún más de la cultura que ha construido. Esta cultura ha sido la base que le ha permitido superar los desafíos de los últimos meses, apoyando firmemente a sus pilotos y personal durante un período increíblemente difícil. A lo largo de este tiempo, los propietarios y la gerencia del equipo han reconocido la necesidad de un cambio.

Con un firme compromiso con nuestros ciclistas, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo.

De cara a la temporada 2026, Sylvan Adams decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial, Israel.

Aunque nos espera un nuevo capítulo, que se revelará pronto, el equipo seguirá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo.

A nuestros fans: gracias por su apoyo incondicional a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar este camino juntos".