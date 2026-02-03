Se acabó la espera: el renacido Cian Uijtdebroeks debuta con Movistar Team

Movistar Team ha iniciado la temporada 2026 lleno de ilusiones y esperanzas. Una de ellas tiene nombres y apellidos: Cian Uijtdebroeks. El belga es el fichaje estrella del equipo navarro para la presente temporada, considerado el segundo gran líder que se llevaba buscando en los últimos años para hacer competencia a Enric Mas. Con grandes expectativas alrededor, La Volta a la Comunitat Valenciana (4-8 de febrero) es la primera prueba en la que se enfundará el maillot de la ‘M’.

El destino los llevó a encontrarse. Aunque parecían hechos para ello. Movistar estaba buscando un segundo líder fiable para hacerle la competencia a Mas y con capacidad para afrontar las grandes vueltas con garantías; Uijtdebroeks, por su parte, estaba recuperando su mejor ciclismo tras una época complicada en Visma – Lease a Bike y reclamaba más protagonismo. Solo tenían que darse la mano… y lo hicieron.

De la explosión…

Cian Uijtdebroeks se dio a conocer en el WorldTour en su temporada de debut con BORA – Hansgrohe en 2022. A sus 19 años, participó en sus primeras carreras .Pro, como el Tour de los Alpes o el Tour de Noruega. No obstante, el gran golpe encima de la mesa lo dio en el Tour del Avenir, cuando ganó la clasificación general y dos etapas con solvencia, ante conocidos como Lenny Martinez o Mathias Vacek.

En la temporada siguiente, continuó dando pasos hacia adelante mostrándose muy sólido en carreras por etapas de una semana (9º en Volta Ciclista a Catalunya, 6º en Tour de Romandía y 7º en Tour de Suiza) y teniendo como colofón final a su buena temporada un octavo puesto en la general de la Vuelta a España. Sus buenas actuaciones no pasaron desapercibidas, y el equipo Visma lo fichó.

…. al infierno

En 2024, arrancó bien su aventura en el plantel holandés, con un 5º puesto en O Gran Camiño y un 7º en Tirreno Adriático. Sin embargo, todo empezó a torcerse en el Giro de Italia. Tras las 10 primeras etapas, el belga se situaba en 5ª posición y como mejor joven, pero se vio obligado a abandonar por enfermedad antes de la etapa 11. A partir de ahí, su rendimiento bajó mucho y se mantuvo lejos de la parte alta de la clasificación en Tour de Suiza, Vuelta a Burgos y Vuelta a España, donde abandonó en la etapa 15.

¿El motivo? Problemas con los nervios en sus lumbares. Unos importantes dolores de espalda que impedían que pudiera desenvolverse a buen nivel y que acarreó hasta mediados del pasado verano, llegando a vivir tristes episodios como en la Tirreno – Adriatico del año pasado cuando en la penúltima jornada cruzó la línea de meta a más 3 minutos de Juan Ayuso y llorando.

Afortunadamente, logró recuperarse plenamente y poco a poco se fue acercando a su nivel anterior: victoria general en Tour de l’Ain, 9º en la Clásica de San Sebastián y 8º en Giro dell’ Emilia, entre otros. Su buen rendimiento y la necesidad de Movistar Team acabó con el belga de 22 años vinculándose hasta el 2029 como una pieza angular del proyecto.

Dura competencia, pero bien acompañado

Se suele decir que “más vale solo que mal acompañado”, pero en el caso del debut de Cian Uijtdebroeks con Movistar no será así. La escuadra telefónica ha formado una alineación muy competitiva para buscar la primera victoria de la temporada en tierras valencianas. Además del ya mencionado Uijtdebroeks, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Michel Hessmann y Nelson Oliveira tratarán de dar continuidad al buen nivel mostrado en las carreras de las Islas Baleares.

Pero no será fácil. Los ‘capos’ también empiezan a pasar a la acción. Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – Hansgrohe) buscará más triunfos tras el recital dado en Mallorca (2 victorias) y, junto a él, su compañero Giulio Pellizzari. Por parte del resto de equipos, el UAE Team Emirates – XRG tampoco se queda atrás con Joao Almeida, Brandon McNulty o Marc Soler; Antonio Tiberi y Damiano Caruso por el Bahrain – Victorious, y Tao Geoghegan Hart y Mathias Vacek, del Lidl -Trek. También habrá que estar muy atento a los sprints con Mads Pedersen (Lidl-Trek), Biniam Girmay, que debuta con el NSN Cycling Team, y Ben Turner (INEOS Grenadiers).

El espectáculo está servido esta semana en Valencia con varios nombres llamados a ser grandes protagonistas, y Cian Uijtdebroeks quiere ser uno de ellos en su debut con Movistar Team.