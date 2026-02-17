Abel Balderstone, ciclista del Caja Rural y campeón de España de contrarreloj: “Me veo en el Tour de Francia”

Abel Balderstone Roumens (Ullastrell, Barcelona, 2000) es uno de los nombres propios del ciclismo español en los últimos meses. Tras toda una carrera profesional en el Caja Rural – Seguros RGA y “en segunda fila” del pelotón, en 2025 echó la puerta abajo proclamándose campeón de España en contrarreloj y dejándose ver en la zona noble de la Vuelta a España, haciendo un top-10 en una de las subidas más temidas por todo ciclista: el Angliru.

Ahora, en 2026, su contribución y la de todos sus compañeros ha permitido que por delante tengan un año lleno de retos ilusionantes con el Tour de Francia como gran colofón. Un “gran sueño” para Balderstone, que atiende desde Portugal la llamada de este diario antes de participar en la Volta ao Algarve (18-22 de febrero).

Tras las primeras 5 carreras, ¿qué valoración haces de este inicio de temporada?

La verdad es que me está costando un poco el inicio de temporada este año, pero últimamente siempre me ha costado. Voy haciendo, también adaptando un poco con las nuevas bicis que tenemos, así que poco a poco adaptándome.

¿Consideras que la temporada pasada fue tu mejor año hasta la fecha? Fuiste campeón de España en contrarreloj, 13º en la general de la Vuelta, buenos resultados en carreras 2.Pro…

Yo creo que sí. Para mí fue el mejor año de momento. Creo que me faltó un poco más de regularidad, pero sí es verdad que se me juntó con muchas enfermedades. Como que cuando estaba bien no podía aprovechar, pero también tenía muy malos momentos.

¿Qué resultado te causó mayor satisfacción?

Te diría que el Campeonato de España. La verdad que fue también la incertidumbre de llegar arriba y no saber si había ganado por ese problema de chips. Hasta que te dicen que has ganado, al final sí que es un plus. Pero La Vuelta también fue muy buena; sobre todo, la etapa del Angliru.

¿Qué supuso para ti ser campeón de España en contrarreloj y verte en la contrarreloj por equipos de La Vuelta en Figueres llevando dicho maillot?

La verdad es que llevar el maillot y tenerlo encima, por primera vez, además en casa, te impacta. La gente te mira más, te ve más. Tampoco es una cosa que me ponga presión por ser campeón de España, porque también soy realista y sé que fue una cronoescalada, no fue en llano. Entonces también fue un poco diferente a lo que se ve. Pero, igualmente, te ven campeón de España, pues es bonito.

No me pongo presión por ser campeón de España Abel Balderstone

¿Te lo esperabas? ¿Te veías capaz de conseguirlo teniendo en cuenta que mucha gente hablaba de Iván Romeo (Movistar Team) aunque el perfil no le favorecía demasiado?

Yo sabía que estaba bien y que era un recorrido ideal para mis características: un puerto muy constante, tampoco muy duro del todo y creo que en altura me defiendo bastante bien. Era una situación bastante positiva para mí. Entonces lo supe aprovechar bastante y me salió muy bien.

En La Vuelta fuiste de menos a más y acabaste destacando en finales en alto muy importantes como El Angliru, donde se te vio muy emocionado. ¿Era un objetivo hacer un buen puesto en la general o es algo que fue fluyendo con el paso de los días y las sensaciones que tenías?

Fue una situación bastante complicada porque la intención un mes antes era disputar la general con el equipo. Pero estaba entrenando en altura y estuve enfermo como una semana ahí concentrado con el equipo y, a falta de dos semanas para La Vuelta, tomamos la decisión de bajar a casa y decidir si salir o no a La Vuelta. Entonces estuve en casa recuperando como pude y finalmente fui a La Vuelta sabiendo que la primera semana sería un poco complicada para mí e intentar aguantar lo posible la general y a las últimas estar mejor. Se fue con esa mentalidad, pero las primeras semanas lo pasé bastante mal.

Estuve enfermo como una semana ahí concentrado con el equipo y, a falta de dos semanas para La Vuelta, tomamos la decisión de bajar a casa y decidir si salir o no a La Vuelta Abel Balderstone

¿Tuviste algún momento especialmente crítico?

Hubo un día que me solté bastante, que fue en Cerler, en la etapa 7. Lo pasé bastante mal en el último puerto y me dejé ir. José, mi director, me dijo que intentara aguantar lo que sea, siempre hasta arriba a tope. Y yo no le hice tanto caso, y me dejé ir pensando que mis opciones de general ya se van y prefiero pensar en etapas o fugas. Ahí me falló un poco la cabeza, porque creo que perdí 6-7 minutos o incluso más y, viendo cómo acabó la general, yo creo que hubiese estado un poco más cerca.

A raíz de las buenas actuaciones, ¿recibiste el interés del algún equipo WorldTour?

Hubo conversaciones con equipos, pero no hubo nada en concreto, en el sentido de fichar por algún equipo. No llegó a más.

Hubo conversaciones con equipos, pero no hubo nada en concreto Abel Balderstone

Hoy en día, ¿cómo te definirías como ciclista?

Es complicado. Hoy en día, viendo el nivel que hay y que los mejores del mundo son buenos en todo o casi todo, pues es difícil. Pero siempre me he definido bastante completo en todo, pero, sobre todo, escalador. Me gustan mucho las ‘cronos’, se me adaptan bien en el sentido de estar sufriendo todo el día.

¿En qué te estás centrando en mejorar? ¿En qué aspecto quieres dar un pasito más?

Un pasito me gustaría en todos los aspectos, la verdad. Pero, sobre todo, te diría que mi punto débil es más la colocación que no en el aspecto de subir o esprintar mejor. Siempre quieres colocarte mejor. Yo creo que hay mucha diferencia en empezar un puerto el 100 que empezarlo con un equipo WorldTour. Al final, es más difícil y hay diferencia.

¿Qué objetivos tienes para este año?

Viene Volta a Catalunya, que es una carrera con mucho nivel y WorldTour, es la carrera de casa y siempre la quiero hacer bien, y las dos veces que la he hecho me ha costado bastante y me gustaría hacerla bien. Es muy dura. Y después tengo una espinita clavada en Turquía, Vuelta a Turquía, donde el año pasado hice 4º y me gustaría volver a repetirla e intentar mejorar el puesto. Luego, pues lo que se venga.

Balderstone, emocionado al concocer su victoria / RFEC

Una de las cosas que se puede venir es el Tour. ¿Cómo recibiste la noticia?

Estábamos en Mallorca, ahí en carrera, y no sé qué diario subió un rumor el día antes. Y ahí dijimos, nosotros no sabemos nada, pero bueno, hay ese rumor y nosotros esperando a ver si se confirmaba. Justo por la mañana, el día siguiente, estábamos en el bus antes de salir la etapa y se confirmó. Nos enteramos todos de golpe ahí.

¿Te ves en Barcelona el 4 de julio?

Sí, sí, sí. Me veo. Desde pequeño es tu gran sueño poder estar ahí. Me veo allí, y también creo que el equipo está a muy buen nivel. Y ahora a ver también cómo llegas a ese momento y cómo está el equipo. Veremos quién puede estar corriendo en el Tour.

Desde pequeño es tu gran sueño poder estar en el Tour Abel Balderstone

Imagino que para el equipo ha supuesto un chute de motivación extra…

Sí, yo creo que para todo corredor del equipo aquí y yo diría que también para todo el equipo en general: auxiliares, directores, etc. Yo creo que es una motivación extra.

Tour aparte, este año también participaréis en Tirreno-Adriático, Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antes llamado Critérium du Dauphiné), algunas clásicas belgas. ¿Hay alguna carrera que te haga especial ilusión correr?

No tengo ninguna en concreto. Sí que Tirreno, siempre la he visto y no está mal, pero seguramente no me enfoque en esa carrera. Casi que, a la mayoría de todas las nuevas, no, clásicas y eso no va con mi calendario. Pero sí que me hace ilusión que el equipo esté en esas carreras y tengo muchos compañeros que también les hace mucha ilusión estar en clásicas así tan importantes.

Llevas desde 2022 en el Caja Rural, ¿cómo has visto la evolución del equipo hasta este año con todos los retos y oportunidades que hay por delante?

Yo creo que el equipo ha evolucionado bastante rápido estos años. Yo llegué y el equipo ya estaba bien, pero yo creo que cada año ha ido mejorando. Hemos tenido corredores que han ayudado mucho a mejorar el equipo, se ha notado que cada vez han hecho un paso para arriba. La verdad es que es un paso muy grande y eso con el Tour, pues aún más.

Dentro del Caja tenéis un núcleo nacional de corredores ya muy consolidado, pero este año habéis incorporado al colombiano Fernando Gaviria procedente del Movistar Team. ¿Qué tal con él y qué os puede aportar?

No he coincidido mucho con él, solo en la primera concentración, en diciembre. La verdad que bastante bien con él y se le ve bastante profesional. Yo creo que aún puede dar bastante guerra en el pelotón, así que veremos. A ver si este año puede reencontrarse con la victoria y el buen feeling que tenía hace unos años.

Gaviria aún puede dar bastante guerra en el pelotón Abel Balderstone

¿Un deseo para esta temporada?

El deseo es estar en el Tour de Francia; eso sería lo máximo. Y una cosa que me faltó mucho el año pasado sería intentar no caer tantas veces enfermo.